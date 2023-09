Aereo monomotore precipitato a Grenchen, ci sono due morti

Quuel che resta del velivolo KEYSTONE

Epilogo tragico quello dell'incidente aereo avvenuto ieri a Grenchen, nel Canton Soletta: morti entrambi i passeggeri del velivolo monomotore, che è precipitato poco prima dell'atterraggio. Le cause dell'incidente e l'identità delle vittime sono tuttora oggetto d'indagine.

Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale di Soletta, stamane non era ancora stata completata l'identificazione definitiva delle due vittime. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha avviato le indagini e il Ministero pubblico della Confederazione è responsabile del perseguimento penale.

Per quanto riguarda l'incidente, la polizia ha dichiarato che la centrale d'allarme ne è stata informata alle 16.15 di ieri. L'aereo è precipitato durante la fase di avvicinamento su un prato vicino all'aeroporto di Grenchen. La polizia sta cercando testimoni, nonché eventuali registrazioni video.

Ieri sul luogo dell'incidente è stato dispiegato un grosso contingente che ha visto la partecipazione, oltre della polizia, dei pompieri, dei servizi di soccorso e di altre unità. L'intervento è durato fino a poco prima della mezzanotte.

Inizialmente, sabato la polizia cantonale non aveva rilasciato alcun dettaglio per rispetto dei parenti. Fino a stamane, inoltre, non era chiaro quante persone fossero a bordo dell'aereo.

om, ats