Una cassiera avrebbe sottratto quasi un milione di franchi alla Fondazione Beyeler. (Immagine d'archivio). Keystone

Una cassiera della Fondazione Beyeler avrebbe sottratto, sull'arco di undici anni, quasi un milione di franchi alla nota istituzione museale di Riehen (BS). Oggi la 54enne deve rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia basilese.

Le malefatte sono rimaste a lungo nascoste. La donna era dipendente della ISS Facility Services e si occupava della vendita di biglietti per la Fondazione fra il 2008 e il 2019, e dal 2010 era la responsabile.

In totale avrebbe sottratto 986'126 franchi.

In parte la 54enne vendeva biglietti senza registrare l'operazione in cassa. Per non destare sospetti utilizzava un quantitativo di biglietti stampati in anticipo disponibili in caso di bisogno.

Altre volte, con la scusa di un problema tecnico, forniva ai visitatori solamente la ricevuta di cassa, per poi stornare tutto e sottrarre il denaro.

Secondo la ricostruzione della procura, il tutto è cominciato con piccole somme prelevate sporadicamente, ma i furti sono poi aumentati e con loro anche le cifre sottratte con ogni movimento.

La donna è a processo per furto, falsità in atti e riciclaggio di denaro per mestiere. Il procedimento proseguirà per tre giorni.

dosp, ats