Spunta video in cui Hermoso scherza sul bacio: «Come Iker e Sara». Rubiales innocente?

Lo scandalo del bacio di Luis Rubiales a Jenni Hermoso non si placa. Ora il boss del calcio spagnolo vuole discolparsi con un video in cui la calciatrice scherza sull'accaduto mentre si trova sul bus a festeggiare con le compagne di squadra. Secondo il boss della Fedecalcio spagnola, ciò contraddice la ragazza che parla di «aggressione sessuale». Il videoclip è stato pubblicato da un noto influencer spagnolo fin da subito critico verso Hermoso.

Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. IMAGO/ZUMA Wire

Nello scandalo del bacio che ha coinvolto il capo della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, ora sospeso, l'accusato, secondo quanto riportato dai media, ha inviato un video all'organo di governo mondiale FIFA per scagionarlo.

Con la registrazione, Rubiales vuole dimostrare che la giocatrice Jennifer Hermoso, che ha baciato sulla bocca durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria della finale della Coppa del Mondo a Sydney, si contraddice e non dice la verità, scrive il quotidiano digitale «El Español».

Il video è stato rapidamente pubblicato da altri media in Spagna.

Ecco chi ha pubblicato il video

Un influencer molto conosciuto in Spagna, Alvise Perez, ha diffuso un video girato nel pullman della nazionale spagnola femminile poco dopo la vittoria del mondiale , quindi nei minuti successivi il bacio che ha portato alla sospensione da parte della Fifa del presidente della Federcalcio.

Nelle immagini, in un clima di grandi festeggiamenti, si vede Hermoso mostrare alle compagne la foto del celebre bacio e dire loro, sorridendo: «Avete visto? Come Iker e Sara», in riferimento al celebre bacio tra Kasillas e Carbonero dopo il trionfo della «roja» maschile sull'Olanda.

Giova infatti ricordare che nell’estate 2010, dopo la finale del Mondiale in Sudafrica, davanti alle telecamere di mezzo mondo la Carbonero stava intervistando Kasillas quando lui l'ha interrotta baciandola, rivelando a tutti la loro storia d'amore, nata l'anno prima.

Tornando al caso di Rubiales, nel video pubblicato dall'influencer si sente che, bevendo dello champagne, sempre Hermoso dice: «Mi ha preso così», facendo il gesto delle mani attorno alla testa. Quindi il coro delle ragazze: «Bacio, bacio». E una che chiede al gruppo, «bacio tra chi?». E un'altra risponde: «Tra Rubiales e Jenni che si sono dati un bacetto».

Non si tratta di una clip completa, ma montata

Un video che, secondo la piccola parte dei media spagnoli che ancora difende Rubiales, dimostrerebbe come anche per Hermoso e la squadra quel bacio non è mai stato considerato una violenza.

Il fronte invece che attacca il presidente ha fatto notare che le immagini sono montate e non sono una clip completa. Ed inoltre che l'influencer che le ha diffuse da giorni si batte sui social contro Hermoso.

Il 25 agosto, ben prima della diffusione di questo video, Pérez ha scritto su X ai suoi oltre 51mila follower che un'amica della giocatrice aveva dei messaggi su Whatsapp che dimostrerebbero che Hermoso ha denunciato Rubiales per la pressione politico-mediatica e non perché vi fosse alcuna aggressione sessuale.

Due pareri discordanti

Rubiales insiste che il bacio è stato reciproco. Tuttavia, dopo l'incidente Hermoso ha dichiarato di essersi sentita «vittima di un atto impulsivo, sessista e inappropriato a cui non ho acconsentito».

La FIFA ha sospeso Rubiales per 90 giorni e ha avviato un procedimento disciplinare. Anche il Tad, il tribunale sportivo spagnolo, sta esaminando il caso su richiesta del governo di Madrid.

Finora Rubiales si è rifiutato di dimettersi dalla carica di presidente della federazione nazionale RFEF, sebbene ciò sia stato richiesto anche dalle federazioni regionali che fanno proprio capo alla RFEF.

Un altro video inchioderebbe però Rubiales

Nel frattempo è uscito un altro video del bacio che smentisce gravemente e in modo incontrovertibile le parole di Rubiales.

Da queste immagini, prese frontalmente, si vede chiaramente come l'uomo, nel baciare Hermoso, si sia letteralmente abbarbicato alla ragazza, mettendole le gambe sulle sue. Esattamente il contrario di quanto ha detto a sua difesa.

SDA / pab