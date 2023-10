Sunak, con la moglie, al congresso di Manchester. Keystone

Il premier britannico Rishi Sunak è stato segnalato alla polizia scozzese per aver scherzato durante un discorso tenuto al congresso Tory a Manchester su Nicola Sturgeon, ex first minister nel governo locale di Edimburgo e leader dello Scottish National Party (Snp).

L'iniziativa nei confronti del primo ministro conservatore è stata avviata da Chris McEleny, segretario dell'Alba Party, lo schieramento politico nato dalla scissione dall'Snp dell'ex leader Alex Salmond.

Ieri Sunak, nel suo lungo intervento al congresso, in cui ha tentato di rilanciare la sua azione di governo in vista delle elezioni politiche previste verso la fine del 2024 ponendosi come un rappresentante del cambiamento, dopo aver fatto un riferimento all'unità del Paese ha sottolineato le gravi difficoltà del movimento indipendentista.

Nnella frase sotto accusa ha dichiarato con un gioco di parole che Sturgeon voleva finire sui libri di storia, portando a termine la secessione della Scozia dal Regno Unito, e invece rischia di finire in carcere nell'ambito delle indagini sullo scandalo 'mani pulite' relativo alle finanze del suo partito.

McEleny ha accusato il premier di fare commenti inopportuni e di interferire con una indagine di polizia tuttora in corso sull'Snp, mentre la sua ex leader è stata sì arrestata lo scorso giugno, ma rimessa in libertà senza una accusa formale e si è pronunciata più volte innocente rispetto a un suo coinvolgimento diretto nello scandalo.

SDA