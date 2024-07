Lina, 15 anni, dell'Alsazia, è scomparsa lo scorso settembre.

A settembre Lina, 15 anni, è scomparsa senza lasciare traccia in Alsazia. Nuove tracce di DNA hanno ora portato all'identificazione di un sospettato, che però si sarebbe suicidato. Le ricerche della ragazza continuano.

Hai fretta? blue News riassume per te Nuova operazione di ricerca in Alsazia per ritrovare la quindicenne Lina, scomparsa da dieci mesi.

Venerdì scorso, le autorità hanno annunciato che tracce del DNA della ragazza sono state trovate in un veicolo rubato.

Il presunto conducente del veicolo è stato identificato.

I primi risultati indicano che l'uomo si è suicidato. Mostra di più

Ci sono nuovi sviluppi nel caso della quindicenne Lina, scomparsa in Alsazia da dieci mesi. Secondo quanto riportato da BFMTV e Le Parisien, martedì è stata avviata una nuova operazione di ricerca nel dipartimento del Basso Reno per ritrovare la ragazza scomparsa.

Venerdì scorso, le autorità di Strasburgo hanno annunciato il ritrovamento di tracce del DNA di Lina in un veicolo. L'auto rubata si trovava nelle immediate vicinanze della scena del crimine al momento della sua scomparsa.

Come riporta BFMTV, il presunto conducente del veicolo rubato è stato identificato. I primi accertamenti indicano che il sospetto si è suicidato. La ricerca della ragazza continua quindi alla luce di nuove informazioni, mentre gli investigatori cercano di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

Le circostanze in cui l'adolescente è salita sull'auto sono ora oggetto di indagine. L'ufficio del pubblico ministero si è detto fiducioso che la svolta nella caccia all'uomo consentirà di rintracciare la 15enne.

Lina è scomparsa mentre percorreva i tre chilometri necessari per arrivare alla stazione di Saint-Blaise-la-Roche il 23 settembre dello scorso anno. L'adolescente voleva andare a Strasburgo per vedere il suo ragazzo, ma non ci è mai arrivata.

Due testimoni l'hanno vista mentre si recava alla stazione. Gli investigatori sanno che non è mai salita sul treno. Le ricerche sono state estese, ma finora sono state infruttuose.

In alcuni frangenti è stata coinvolta anche la polizia tedesca.

