Il rumore eccessivo causato da un veicolo è punibile solo in base alla legislazione federale. I Comuni non possono emanare disposizioni in materia, sottolinea in una sentenza divulgata oggi il Tribunale federale (TF), con la quale accoglie parzialmente il ricorso di un motociclista sanzionato per un'impennata.

Immagine illustrativa d'archivio. © Ti-Press

SDA

Nel febbraio del 2021, il ricorrente aveva ricevuto una multa di 400 franchi: 280 franchi per aver circolato con la ruota anteriore alzata, 20 per aver dimenticato la patente e 100 per violazione delle regole comunali dovuta al frastuono provocato dalla manovra.

Il TF ha ora ridotto questa multa a 300 franchi. La massima istanza giuridica ricorda che l'eccessivo rumore causato dalla guida di un veicolo a motore è sanzionato da un articolo specifico della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

Da parte loro, le disposizioni comunali in questione vietano tutta una serie di comportamenti che possono turbare l'ordine, la pace e la sicurezza. Tra questi vi sono risse, canti ad alta voce, schiamazzi, assembramenti tumultuosi, petardi, spari ma anche «rumori eccessivi come quelli causati da una guida inappropriata e disturbante di un veicolo a motore».

Tale prescrizione persegue lo stesso obiettivo della LCStr e pertanto invade la competenza esclusiva della Confederazione. Il TF conclude quindi che in questo caso non è applicabile.

Il resto del ricorso non è invece stato accettato. L'interessato contestava in particolare il verbale di polizia redatto nei suoi confronti.

(Sentenza 6B_1143/2023 del 21 marzo 2024)

bt, ats