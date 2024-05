Trovati i cadaveri dei surfisti scomparsi in Messico, una rapina finita male?

I tre surfisti scomparsi in Messico I due fratelli australiani Callum e Jake Robinson con i loro genitori. Immagine: Imago Callum, Jake Robinson e Jack Carter risultano scomparsi dalla fine di aprile. Immagine: Imago Tre cadaveri sono stati ritrovati in un pozzo vicino al luogo di scomparsa, ma la loro identificazione non è così facile a causa dell'avanzata decomposizione. Immagine: Imago Al momento le autorità stanno chiarendo le esatte modalità con cui si sono svolti gli omicidi. Immagine: Imago I tre surfisti scomparsi in Messico I due fratelli australiani Callum e Jake Robinson con i loro genitori. Immagine: Imago Callum, Jake Robinson e Jack Carter risultano scomparsi dalla fine di aprile. Immagine: Imago Tre cadaveri sono stati ritrovati in un pozzo vicino al luogo di scomparsa, ma la loro identificazione non è così facile a causa dell'avanzata decomposizione. Immagine: Imago Al momento le autorità stanno chiarendo le esatte modalità con cui si sono svolti gli omicidi. Immagine: Imago

Dalla fine di aprile risultano scomparsi due fratelli australiani e un americano. Adesso tre corpi sono stati ritrovati in un pozzo non lontano dal luogo in cui i tre surfisti hanno soggiornato l'ultima volta. Le autorità sospettano che i tre siano morti perché si sarebbero difesi durante una rapina.

Hai fretta? blue News riassume per te Due fratelli australiani e un surfista americano risultano scomparsi in Messico dal 27 aprile.

Adesso sono stati ritrovati tre corpi che corrispondono alla descrizione dei tre uomini.

Tuttavia l’identificazione, non ancora ufficiale, non è così semplice a causa della loro decomposizione avanzata.

Le autorità hanno una teoria: i surfisti potrebbero essere stati uccisi perché non volevano consegnare il loro veicolo a tre aggressori. Mostra di più

Le autorità messicane hanno scoperto tre corpi in un pozzo profondo circa 15 metri. I due fratelli australiani Callum (33 anni) e Jake Robinson (30 anni) e un surfista americano loro amico, Jack Rhoad (30 anni), sono stati denunciati come dispersi nella stessa zona una settimana fa.

Del ritrovamento di un quarto cadavere è stata data notizia in un secondo momento, come riportato da diversi media. Si tratterebbe di un contadino nella cui proprietà è stato ritrovato il pick-up bruciato dei surfisti.

I corpi non sono stati ancora identificati ufficialmente, ma una fonte della giustizia messicana ha confermato ufficiosamente che le salme sarebbero delle tre persone scomparse.

Nonostante «l'avanzata decomposizione» sono i tre uomini

Sabato la procuratrice Maria Elena Andrade ha detto che i corpi erano in «fase avanzata di decomposizione». In base all'abbigliamento e alle specifiche caratteristiche corporee, c'è però un'alta probabilità che questi siano i tre uomini scomparsi.

Dei fratelli e del loro collega americano non c'è più traccia dal 27 aprile. Questo dopo che non si sono presentati al loro Airbnb all'orario concordato.

Tre persone - due fratelli e una donna di 23 anni - sono stati arrestati e accusati. La donna era in possesso, tra l'altro, del cellulare appartenuto a uno dei fratelli australiani.

Una rapina finita male?

Non a caso, secondo consistenti resoconti dei media, la teoria delle autorità è che Callum, Jake e il loro amico siano stati uccisi proprio da questi tre rapinatori. I due australiani e l'americano si sarebbero rifiutati di consegnare il loro veicolo agli aggressori.

La teoria della polizia non è ancora confermata, ma è possibile che la targa americana abbia allertato i tre ladri nei confronti dei surfisti. Le autorità hanno anche detto che parti del pick-up, una Chevrolet bianca, sono state trovate in un'altra macchina appartenuta a uno dei sospettati.

I tre sospettati sotto accusa - Jesús Gerardo Garcia Cota alias «El Kekas», la sua fidanzata Ari Gisel García Cota e suo fratello Cristian Alejandro García - dovranno rispondere in tribunale dopo essere stati arrestati il 1° maggio.

A tutti e tre è stata sequestrata della droga e oltre alla metanfetamine, addosso alla donna, come detto, è stato trovato il cellulare appartenuto a uno dei fratelli.

I genitori delle vittime sono in viaggio per il Messico

La causa della morte sembrerebbe essere chiara: i surfisti sono stati uccisi. Nel luogo in cui sono state rinvenute le tende sono stati rinvenuti bossoli di proiettili. I media australiani riferiscono che i genitori delle vittime si sono recati in Messico.