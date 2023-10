Una turista svizzera muore in un incidente in Turchia, 10 i feriti

L'incidente è avvenuto nella provincia turca mediterranea di Antalya. Google Maps

Una turista svizzera è morta e altri dieci connazionali sono rimasti feriti nella città turca di Antalya quando il minibus su cui viaggiavano è andato a schiantarsi contro un camion parcheggiato. Ferito anche il conducente del minibus, di nazionalità turca. Lo ha comunicato oggi l'agenzia statale Anadolu. Il fatto è noto al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Il DFAE è a conoscenza dell'incidente di un minibus verificatosi ad Antalya con feriti e una cittadina svizzera morta, ha comunicato a Keystone-ATS nel pomeriggio il portavoce del Dipartimento di Ignazio Cassis, Pierre-Alain Eltschinger.

Il nostro consolato generale a Istanbul è in contatto con le autorità competenti, ha aggiunto, precisando che per motivi di protezione dei dati e della privacy non possono essere fornite ulteriori informazioni.

Precedentemente Jérôme Perrenoud-André, viceconsole generale svizzero in Turchia, contattato dall'agenzia Afp aveva dichiarato che «una cittadina svizzera è morta nell'incidente stradale», ma non era stato in grado di confermare la nazionalità dei feriti.

Il sinistro si è verificato durante il tragitto tra l'aeroporto e l'hotel, ha precisato Anadolu. I vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste intrappolate nelle lamiere del minibus, che sono poi state trasportate in ospedale. Nulla invece si è potuto fare per la donna 44enne, viene indicato.

ev, ats