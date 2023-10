Dubravka Suica ha annunciato oggi il nuovo Piano demografico di Bruxelles. Keystone

Bruxelles ha varato un piano demografico basato su quattro pilastri con un obiettivo, «aumentare la competitività» dell'Ue. Ad annunciarlo all'agenzia italiana ANSA è la vice presidente della Commissione Ue con delega alla Democrazia e alla Demografia, Dubravka Suica.

Il piano sarà approvato questa mattina dal collegio dei Commissari e si basa su 4 priorità: «famiglia, giovani, anziani, migranti». «L'Europa necessità di una forza lavoro, e adeguata, per essere competitiva», spiega Suica, sottolineando che, nel breve periodo «la migrazione legale» è uno dei pilastri per l'attuazione di un piano che, al momento, non ha aspetti vincolanti per i Paesi membri.

SDA