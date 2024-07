Il Cervino, una vetta mitica, la cui ascesa comporta non poche difficoltà. Keystone

La passione per la montagna ha fatto un'altra vittima: un alpinista italiano di 58 anni, in cordata con un compagno, è precipitato stamattina presto per diverse centinaia di metri da un'altezza di 3650 metri. La vittima stava affrontando l'ascesa al Cervino.

SDA

Lo indica una nota odierna della polizia vallesana, in cui si precisa che una caduta di pietre sarebbe all'origine della tragedia. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla: l'uomo era già morto.

cp, ats