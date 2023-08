Salvataggio nel buio. La situazione presentatasi ai soccorritori è stata insolita. APA/Bergrettung Saalfelden/Keystone

Un escursionista tedesco durante un'uscita in montagna in Austria abbandona il suo compagno stremato e prosegue il suo cammino. I soccorritori devono affrontare una missione di 16 ore.

Un escursionista impegnato in una gita nella regione di confine tra Germania e Austria ha abbandonato sul ciglio del sentiero il compagno di passeggiata indebolito e ha proseguito da solo.

Un'altra persona ha infine scoperto il 64enne stremato nella tarda serata di domenica, a circa 1.950 metri d'altitudine, vicino alla capanna alpina «Ingolstädter Haus» (provincia austriaca di Salisburgo) e ha allertato il servizio di soccorso alpino, secondo un comunicato delle autorità.

Il 64enne, quasi privo di forze, ha dichiarato di aver perso il suo collega. Il soccorso alpino ha quindi avviato un'operazione di ricerca. L'ufficiale responsabile delle operazioni ha informato anche il proprietario della capanna di Ingolstadt, che ha trovato la persona data per dispersa nel rifugio... addormentata.

Nessuna comprensione

L'uomo è stato svegliato. Non ha capito il perché dell'intervento della squadra di soccorso: «L'abbiamo svegliato, ma non ha capito nulla», ha detto l'ufficiale incaricato dei soccorsi. L'uomo riteneva che il suo compagno «dovesse essere in grado di cavarsela da solo».

I soccorritori di Saalfelden hanno trasportato a valle l'escursionista stremato con una barella da montagna. Sono rimasti in servizio per un totale di 16 ore. Lasciare nel buio qualcuno che non riesce a proseguire da solo poiché non ha più energia, senza prendersi cura di lui è un caso insolito, ha detto il portavoce dei soccorritori.

I due uomini provengono dalla Bassa Baviera, in Germania. Erano andati insieme a fare alpinismo a Weissbach, nel Pinzgau, e da lì avevano iniziato il loro tour.

La capanna alpina «Ingolstädter Haus» si trova a 2.119 metri di altitudine.