Per il record mondiale Kristin Harila ha scavalcato un uomo in fin di vita

L'alpinista estrema norvegese Kristin Harila. IMAGO/ZUMA Wire

L'alpinista estrema Kristin Harila raggiunge prestazioni alpinistiche di altissimo livello, ma la tragica morte di un uomo sul K2 ha portato alla norvegese ancora più critiche di quante ne avesse già.

Hai fretta? blue News riassume per te L'alpinista estrema norvegese Kristin Harila ha scalato tutti i 14 Ottomila in soli 92 giorni.

Ha battuto il record precedente di oltre la metà.

Il fatto che sia stata una degli alpinisti che hanno scalato il K2 passando sopra u uomo morente mette in ombra il suo record.

In un'intervista al britannico «Telegraph», si difende: non si sarebbe potuto fare nulla per lo sherpa morto nell'incidente.

Harila ha dovuto subire anche molte critiche per il suo record. Mostra di più

Come altri 50 alpinisti, Kristin Harila ha scavalcato un uomo morente per raggiungere la cima del K2. Anche se si dice che non fosse sola, questo ha valso alla norvegese critiche particolarmente forti: l'incidente del 27 luglio sarebbe avvenuto durante la sua già controversa missione di scalare tutti i 14 Ottomila del mondo a tempo di record.

Una caccia al record senza scrupoli? Harila si difende: «Non è vero che non abbiamo fatto nulla per aiutarlo», ha dichiarato giovedì al britannico «Telegraph». La sua squadra ha cercato per un'ora e mezza di aiutare lo sherpa ferito. Il suo cameraman è rimasto lì per un'ora in più.

Tuttavia, non avrebbero potuto fare nulla per l'uomo che alla fine è morto sulla montagna: «Date le condizioni, è difficile immaginare come avrebbe potuto essere salvato. È caduto in quella che probabilmente è la parte più pericolosa della montagna, dove le possibilità di trasportare qualcuno sono limitate dallo stretto sentiero e dalle cattive condizioni della neve», spiega Harila.

Secondo la norvegese, il ferito Mohammed Hassan non indossava né guanti né piumino. Inoltre, l'uomo - che era in servizio come portatore sul K2 - non sembra aver ricevuto ossigeno.

Tutti gli ottomila scalati in tre mesi

Per ora la tragedia sul K2 rende il record stabilito da Harila una questione secondaria. Già prima di allora, le critiche si sono riversate su di lei in modo massiccio: sui social media, ma anche sulla scena alpinistica, la sua performance è stata smontata.

Prima i fatti: Kristen Harila ha scalato tutti i 14 ottomila del mondo in 92 giorni. Nessuno è mai riuscito a farlo così velocemente. Il precedente record era stato stabilito dal nepalese Nirmal Purja, che aveva impiegato 189 giorni, il doppio del tempo. Il «Guinness dei primati» ha confermato all'agenzia di stampa DPA che Harila ha battuto il precedente record.

L'alpinista estrema Gerlinde Kaltenbrunner è stata ancora relativamente riservata nei suoi commenti. Ha dichiarato alla rivista di alpinismo «Alpin»: «Si tratta di una disciplina diversa dell'alpinismo». Un'impresa del genere non ha nulla a che vedere con l'alpinismo d'alta quota.

Eppure la discussione sull'alpinismo e la tecnologia moderna non è una novità: «Forse mi accusano di questo perché loro stessi hanno volato in elicottero», ha brontolato una volta il leggendario alpinista Reinhold Messner ai suoi critici.

L'accusa? Messner ha volato in elicottero tra i campi base del Makalu e del Lohtse per essere il primo a scalare tutti gli ottomila.

Gli sherpa fanno strada

Va da sé che il record mondiale di Harila non è stato possibile senza aiuti e sussidi. E lei non ne ha fatto mistero.

Oltre ai necessari soldi degli sponsor, la 37enne ha avuto a disposizione centinaia di sherpa, che non solo hanno trasportato bagagli e attrezzature, fissato corde e allestito campi alti, ma in alcuni casi si sono occupati anche del pre-tracking.

Harila ha anche usato le bombole di ossigeno durante tutte le sue ascese. Ha pure volato in elicottero da un campo base all'altro. Questo punto in particolare ha fatto infuriare molti nella comunità degli alpinisti.

Ma il precedente detentore del record ha fatto la stessa cosa di Harila. Anche lui ha girato l'Asia centrale in elicottero, ha usato ossigeno in bottiglia e ha usato corde fisse.

«Chiunque avrebbe potuto aiutare»

Tuttavia, alla luce della tragica morte di Mohammed Hassan, questa caccia al record in montagna viene sempre più considerata in modo critico.

Dani Arnold, un alpinista professionista di Uri, non è sorpreso dal dramma: «Questo sviluppo era in programma da anni. È una catastrofe umana», ha dichiarato in un'intervista a blue News.

Sul K2, ha detto, le scalate vengono vendute come trofei turistici. «Le persone pensano di poter comprare qualsiasi cosa con i soldi, e le loro menti sono spente». Molto spesso le condizioni meteorologiche non sono buone, rendendo la spedizione in vetta pericolosa per la vita.

Non accetta la scusa che il moribondo non avrebbe potuto essere aiutato: «Chiunque avrebbe potuto aiutarlo. Invece, la gente corre in vetta per soddisfare il proprio ego».