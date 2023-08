Dramma sul K2: per raggiungere la vetta 50 alpinisti passano accanto a un uomo morente

ll K2, la seconda montagna più alta della Terra, è stato teatro di alcune scene drammatiche. Un alpinista austriaco ha raccontato cosa è successo.

Il filmato di un drone, girato da un austriaco, mostra decine di scalatori sul K2 che scavalcano un uomo ferito per raggiungere la vetta invece di aiutarlo.

L'uomo ferito è poco dopo «morto lì, miseramente», racconta l'austriaco.

Una scalatrice che è arrivata in vetta e non ha aiutato il malcapitato giustifica il suo comportamento: «Non c'è nessuno che possa salvarti così rapidamente, devi aspettare per giorni». Mostra di più

Il K2, con i suoi 8.611 metri, è la seconda montagna più alta del mondo. È una destinazione popolare tra le persone che si dedicano a mete estreme.

L'albergatore e alpinista tirolese Wilhelm Steindl ha raccontato allo «Standard» ciò che è successo il 27 luglio in una zona della montagna al confine tra Pakistan e Cina chiamata «Collo di bottiglia», una strettoia a un'altitudine di 8.200 metri.

Non era presente in prima persona perché era tornato indietro a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Ma il cameraman Philipp Flämig ha inviato un drone per filmare la situazione vicino a quell'area.

Tornati al campo base, guardando le riprese del drone, i due hanno fatto una scoperta raccapricciante. Nel video hanno visto un uomo morente. La parte superiore del suo corpo veniva massaggiata da una persona, probabilmente per tenerlo sveglio.

Precipitato alle 2:30 del mattino

L'uomo era lo scalatore pakistano Mohammad Hassan. Testimoni oculari hanno confermato che è caduto alle 2:30 del mattino in un'area quasi verticale e di conseguenza è rimasto appeso a testa in giù sulla montagna, con le gambe scoperte.

Mentre Hassan era bloccato è stata installata una nuova corda per i turisti, in modo che potessero proseguire. Le indagini di Flämig hanno rivelato che Hassan è rimasto appeso per tre quarti d'ora, finché non è stato tirato su.

«Attraverso i racconti di tre diversi testimoni oculari, posso riferire che quest'uomo era ancora vivo mentre circa 50 persone gli passavano accanto», ha dichiarato Flämig. Afferma che il tutto è visibile anche nelle riprese del suo drone.

Secondo il «Blick» non è stata organizzata nessuna operazione di soccorso, nonostante fossero presenti sulla montagna guide alpine e sherpa esperti. Alcune persone che stavano tornando dalla vetta hanno persino incontrato Hassan vivo.

«È morto lì, miseramente», dice Steindl. «Sarebbero bastate tre o quattro persone per portarlo giù. Non ero sul luogo dell'incidente. Se l'avessi visto, sarei salito e avrei aiutato quella povera persona».

C'era anche la detentrice di un record

Tra gli scalatori c'era anche la norvegese Kristin Harila, che ha scalato tutti i quattordici ottomila in soli 92 giorni, un record. «Quello che è successo lì è una vergogna. Una persona viva viene lasciata lì a terra perché si possano stabilire dei record».

Più tardi, quella sera, il record della norvegese è stato festeggiato al campo base. Ma Steindl non ci è andato perché era disgustato.

«Non c'è nessuno che possa salvarti così in fretta»

Anche Silvia Azdreeva ha scalato il K2 il 27 luglio. Ha commentato quanto accaduto a Explorersweb: «Una persona è morta davanti ai miei occhi. Per un attimo era ancora vivo e poi, sulla via del ritorno, abbiamo dovuto salire sopra il suo corpo per passare».

Azdreeva giustifica il proseguimento della sua scalata dicendo che «non c'è nessuno che possa salvarti così velocemente, devi aspettare per giorni».