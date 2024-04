Un bimbo di Winterthur contrae la scabbia, così inizia l'incubo di una famiglia

Un bambino di Winterthur ha contratto la scabbia. Ci sono state conseguenze per tutta la famiglia: tute protettive per i più piccoli e mesi di isolamento.

I bambini hanno dovuto indossare tute protettive e non sono più potuti andare all'asilo.

A Winterthur, la famiglia di Anna e Beat ha dovuto affrontare una crisi sanitaria inaspettata.

Alla fine di agosto del 2023, il loro figlio Henrik, di sei mesi, sviluppa alcune macchie sul piede. Inizialmente viene ritenuta un'innocua eruzione cutanea, ma due settimane dopo emerge una diagnosi preoccupante: la scabbia.

Cosa è la scabbia

La scabbia è una ectoparassitosi dovuta all’acaro Sarcoptes scabiei, varietà hominis. Il parassita è invisibile a occhio nudo. Vive nell’epidermide umana, trasmettendosi per contatto cutaneo diretto tra individui. Solo la scabbia con importante componente crostosa può contagiare via vestiti, asciugamani, lenzuola e coperte, ma i casi sono rari. La durata d’incubazione va da 10 giorni a 6 settimane prima dell’apparizione dell’esordio del prurito in caso di una prima infestazione. Se c'è reinfestazione i sintomi sono più rapidi (1-4 giorni) poiché l’individuo è già sensibilizzato. (Fonte: Ufficio del medico cantonale ticinese).