Un cavallo imbizzarrito a bordo costringe l'aereo a tornare indietro

A causa di un cavallo imbizzarrito a bordo, un pilota ha dovuto interrompere il volo da New York e ritornare all'aeroporto di partenza. archivio Boris Roessler/dpa

Un «passeggero» irrequieto ha tenuto sulle spine l'equipaggio di un aereo poco dopo il decollo da New York. Il velivolo è dovuto tornare indietro a causa della fuga di un cavallo nella stiva.

Hai fretta? blue News riassume per te L'equipaggio di un volo cargo partito da New York probabilmente non dimenticherà in fretta il viaggio.

Un cavallo è scappato dalla sua stalla nella stiva e non è stato possibile catturarlo.

Il pilota non ha quindi avuto altra scelta che tornare indietro. Mostra di più

Un aereo è stato costretto a tornare all'aeroporto John F. Kennedy di New York poco dopo il decollo perché uno dei «passeggeri» ha deciso di lasciare il posto che gli era stato attribuito, mandando in crisi tutto l'equipaggio.

Secondo le registrazioni, il pilota del velivolo cargo ha contattato i controllori del traffico aereo di Boston e ha spiegato che un cavallo a bordo era scappato dal suo box girando imbizzarrito nella stiva.

«Dobbiamo tornare a New York», ha detto il pilota nella registrazione sul canale del traffico aereo You Can See ATC. Dopo aver ricevuto l'ok, il pilota ha informato anche di dover scaricare 20 tonnellate di paraffina prima dell'atterraggio per ridurre il peso del Boeing 747.

Dopo aver avuto il via libera anche per ciò, il pilota ha fatto ultima richiesta: «Penso che avremo bisogno di un veterinario per il cavallo una volta che atterriamo», ha spiegato. Il controllore del traffico aereo ha quindi risposto che avrebbe trasmesso la richiesta alle autorità competenti di New York.

L'aereo dell'Air Atlanta Icelandic era diretto in Belgio e l'incidente è avvenuto il 9 novembre. La notizia è stata riportata per la prima volta da ABC News. Secondo il rapporto, l'aereo è decollato di nuovo poco dopo l'atterraggio a New York ed è arrivato a Liegi, in Belgio, la mattina successiva.