Un clan ha costretto degli uomini a lavorare da McDonald's per 100 ore a settimana

16 persone provenienti dalla Repubblica Ceca sono state vittime di schiavitù moderna nel Regno Unito. Immagine: Facebook

Per un periodo di quattro anni, nel Regno Unito, 16 lavoratori cechi sono stati vittime di una schiavitù moderna. Sono stati costretti a lavorare in condizioni orribili.

red Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Un clan ha costretto 16 persone della Cechia a lavorare in condizioni disumane nel Regno Unito.

Nonostante i vari segnali di lavoro forzato, le aziende non si sono accorte dell'abuso.

Alle vittime veniva corrisposto il salario minimo, ma la banda intascava quasi tutto il denaro.

Le vittime erano costrette a lavorare per lunghissimi turni, anche fino a 100 ore alla settimana.

Nonostante i regolari controlli delle aziende coinvolte, il sistema di controllo è fallito. Ciò ha provocato aspre critiche alla responsabilità delle aziende e all'efficacia della legge britannica sulla schiavitù. Mostra di più

Per quattro anni, 16 persone sono state vittime della schiavitù moderna nel Regno Unito. Un clan li ha costretti a lavorare in un punto vendita McDonald's e in una fabbrica che forniva prodotti di pane a supermercati come Asda, Co-op, M&S, Sainsbury's, Tesco e Waitrose.

Le vittime, tutte provenienti dalla Cechia, sono state sfruttate sistematicamente per quattro anni, mentre i segnali del lavoro forzato nelle aziende passavano inosservati, scrive la «BBC».

Tra i chiari segnali di allarme c'era il fatto che i salari di quattro vittime venivano trasferiti sullo stesso conto bancario, il quale apparteneva ai membri della banda. La faccenda è passata inosservata per molto tempo.

Le vittime, inoltre, erano costrette a vivere in alloggi angusti e talvolta inaccettabili, tra cui un capannone con il tetto non più impermeabilizzato e una roulotte non riscaldata.

I capi della banda Zdenek Drevenak, a sinistra, e suo fratello Ernest controllavano le vittime con la paura e la violenza. Immagine: Facebook

La polizia ha scoperto che la banda usava il salario dei lavoratori per acquistare beni di lusso come auto costose, gioielli d'oro e una proprietà in Cechia. Tutto ciò mentre controllava le vittime con violenza e paura.

Condizioni di lavoro drammatiche per le vittime

La paura delle persone colpite è finita solo nel 2019, quando alcuni di loro hanno contattato la polizia di Praga. I poliziotti cechi hanno poi informato i colleghi britannici. Tuttavia, gli abusi andavano avanti da almeno quattro anni, come ha rivelato un'inchiesta della BBC.

Le vittime erano particolarmente vulnerabili, molte delle quali senza fissa dimora o tossicodipendenti, e sebbene guadagnassero il salario minimo legale, quasi tutti i loro stipendi venivano intascati dagli autori.

Le circostanze in cui le vittime erano costrette a vivere erano davvero precarie. Immagine: Met Police

Le condizioni di lavoro delle vittime sono particolarmente allarmanti. Una vittima ha raccontato di aver lavorato 70 ore a settimana da McDonald's senza mai percepire l'intero stipendio.

Alcuni hanno lavorato anche fino a 100 ore a settimana. Un caso particolarmente straziante riguarda un lavoratore che ha dovuto fare un turno di 30 ore.

Le aziende prendono posizione

La domanda sorge spontanea: perché i chiari segnali sono passati inosservati per così tanto tempo?

McDonald's UK ha dichiarato in un comunicato di aver migliorato i propri sistemi per riconoscere più rapidamente i «rischi potenziali». I supermercati britannici Asda, Tesco, Waitrose e M&S hanno dichiarato di aver interrotto i rapporti commerciali con il panificio in questione dopo essere venuti a conoscenza degli abusi.

Il direttore del panificio, fallito nel 2022, si è difeso in un'intervista e ha sottolineato che l'azienda era sottoposta a regolari controlli e che tutto si era svolto in modo legale.

Tuttavia, il fatto che le vittime della schiavitù moderna vivessero e lavorassero in condizioni catastrofiche solleva seri interrogativi sul dovere di diligenza delle aziende coinvolte.

Il governo britannico vuole agire

L'ex primo ministro Theresa May, che ha introdotto la legge sulla schiavitù moderna nel Regno Unito nel 2015, ha riconosciuto che in questo caso la legge ha fallito e che deve essere rafforzata.

May, che un anno fa ha fondato la Commissione globale sulla schiavitù moderna e la tratta di esseri umani, ha definito il caso «scioccante» e ha sottolineato che le aziende devono assumersi una maggiore responsabilità nel controllare con più attenzione le loro catene di approvvigionamento e nell'individuare tempestivamente gli abusi.

Il governo britannico ha annunciato che in futuro intraprenderà ulteriori azioni per contrastare la schiavitù moderna, mentre le vittime come Pavel, uno dei lavoratori sfruttati dalla banda, devono convivere con le conseguenze psichiche e fisiche degli abusi subiti.

«Il danno alla mia salute mentale non può essere rimosso÷, dice. «Rimarrà sempre con me».