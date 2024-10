Il dipinto «Masset, Q.C.I.» della pittrice canadese Emily Carr è rimasto appeso in un fienile per 90 anni. Immagine CBC

Il mercante d'arte Allen Treibitz non se lo aspettava: un quadro acquistato per 50 dollari in un mercatino delle pulci si è rivelato, dopo le indagini, un ritrovamento sensazionale. Il dipinto potrebbe valere fino a 200'000 dollari.

tbz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Il mercante d'arte Allen Treibitz ha acquistato un dipinto della famosa pittrice canadese Emily Carr per 50 dollari americani in un mercatino delle pulci negli Hamptons, a New York.

L'opera, intitolata «Masset, Q.C.I.», risale al 1912 e raffigura un totem con un orso grizzly.

Il dipinto, rimasto appeso in un fienile per 90 anni, sarà ora messo all'asta a Toronto e gli esperti ne stimano il valore tra i 100'000 e i 200'000 dollari. Mostra di più

Una poco appariscente vendita di un fienile negli Hamptons si è rivelata un colpo di fortuna per l'esperto mercante d'arte Allen Treibitz: tra oggetti di ogni tipo scopre un dipinto che suscita il suo interesse. Mostra un totem con un orso grizzly e porta la firma dell'artista canadese Emily Carr.

Sebbene Treibitz non conosca l'opera, riconosce di essere di fronte a qualcosa di speciale. «Si distingueva da tutto il resto del fienile», ricorda il 61enne all'emittente canadese «CBC».

Il mercante ha così pagato 50 dollari per la misteriosa opera d'arte. Dopo essersi informato presso la casa d'aste canadese Heffel di Vancouver, è arrivata la sorpresa: il dipinto avrebbe un valore compreso tra i 100 e i 200 mila dollari.

Le ricerche hanno rivelato che si tratta del dipinto «Masset, Q.C.I.», realizzato da Carr nel 1912. Questo raffigura un palo commemorativo del villaggio di Masset, nelle isole Haida Gwaii.

Un'opera d'arte appesa in un fienile per 90 anni

La storia dell'opera è affascinante quasi quanto la sua scoperta nel fienile. Probabilmente è entrata in possesso di un'amica dell'artista, Nell Cozier, e di suo marito, negli anni '30, quando lo ricevettero in dono.

La coppia si trasferì poi da Victoria agli Hamptons. Da allora, il dipinto è rimasto appeso nel fienile senza essere notato.

Secondo Heffel è ancora nella sua cornice e sulla sua tela originali. Dopo un'accurata pulizia, sarà messo all'asta a Toronto il 20 novembre. Prima sarà esposto in diverse città canadesi.

Il mercante d'arte spera che l'opera riscoperta possa trovare una degna collocazione presso un collezionista o in un museo.