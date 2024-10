Il medico britannico Thomas Kwan si è travestito per il macabro atto (a destra).

Travestito e con un nome falso, un medico britannico ha avuto accesso alla casa della madre e ha tentato di uccidere il suo compagno con un'iniezione letale spacciandola per una vaccinazione contro il Covid.

tbz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Il medico britannico Thomas Kwan si è dichiarato colpevole del tentato omicidio di Patrick O'Hara, il compagno 72enne della madre.

Kwan voleva impedire a O'Hara di ereditare la casa della madre e quindi si è finto un infermiere per iniettargli del veleno con la scusa di una vaccinazione di richiamo contro il Covid.

O'Hara è sopravvissuto al tentato omicidio, ma ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in terapia intensiva per diverse settimane. Mostra di più

In un bizzarro caso giudiziario, il medico britannico Thomas Kwan, 53 anni, si è dichiarato colpevole del tentato omicidio di Patrick O'Hara, compagno di sua madre.

Secondo il «Guardian» il medico si è finto infermiere e ha iniettato a O'Hara un veleno mortale con la scusa di una vaccinazione di richiamo per il Covid. Il crimine è avvenuto il 22 gennaio a Newcastle, nel nord dell'Inghilterra.

Per portare a termine il suo piano ha alloggiato in un hotel sotto falso nome, ha usato targhe false e un elaborato travestimento.

Parrucca, berretto, guanti, mascherina e occhiali oscurati

Indossando una parrucca, una giacca lunga, un berretto piatto, guanti chirurgici, una maschera medica e occhiali oscurati, è entrato in casa e ha esaminato il 72enne per 45 minuti, misurando anche la pressione sanguigna della madre.

Il «paziente» aveva lamentato un forte dolore dopo l'iniezione, ma il finto infermiere lo aveva rassicurato che si trattava di una reazione alquanto comune. In realtà gli aveva iniettato dello iodometano, un pesticida altamente pericoloso.

O'Hara ha contratto una pericolosa infezione batterica ed è stato curato in terapia intensiva per diverse settimane. Una parte del braccio gli è stata amputata per evitare che l'infezione si diffondesse. Il 72enne è sopravvissuto al tentato omicidio.

Ossessionato dal denaro?

Secondo l'accusa, Kwan era preoccupato per il testamento della madre, in cui figura che il compagno attuale della stessa erediterebbe la casa.

Secondo il procuratore Peter Makepeace, il medico è ossessionato dal denaro e ha persino installato uno spyware sul computer portatile della madre per monitorare le sue finanze. La polizia è riuscita a identificarlo grazie alle telecamere di sorveglianza.

Durante la perquisizione della sua casa, gli agenti hanno trovato una collezione di sostanze chimiche da cui si possono estrarre veleni.

«Il peso delle prove che ha dovuto affrontare è stato schiacciante e ora ha ammesso il tentato omicidio», si legge in un comunicato della polizia di Northumbria.

I poliziotti hanno anche trovato prove di altri due piani omicidi che lo stesso uomo aveva ideato. La sentenza sarà pronunciata il 17 ottobre.