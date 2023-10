Mike Heard durante uno dei suoi numerosi salti da record. Screenshot ABC News/Youtube

Un neozelandese si è buttato da un ponte di Auckland 941 volte in 24 ore: questo dovrebbe riportare il record mondiale di bungee jumping nel suo Paese.

Hai fretta? blue News riassume per te Mike Heard ha effettuato uno spettacolare tentativo di record di bungee jumping nella città neozelandese di Auckland.

Il 41enne si è lanciato da un ponte per 941 volte in un giorno. Ha così superato il vecchio record mondiale.

Il record deve ancora essere confermato dal Guinness dei primati. Ma per Heard è chiaro che il detentore deve essere un neozelandese, perché il bungee jumping è stato inventato lì. Mostra di più

Mike Heard è il miglior bungee jumper del mondo? Non lo sappiamo ancora, ma probabilmente è quello che si è impegnato più di tutti.

Il 41enne neozelandese si è lanciato 941 volte in 24 ore dal ponte di Auckland e probabilmente ha riportato il record mondiale di bungee jumping nel suo Paese.

La conferma non è ancora arrivata

Heard ha superato in modo significativo il precedente record di 765 salti, stabilito l'anno scorso in Scozia da un francese, come hanno riferito i media neozelandesi mercoledì, citando gli organizzatori. Il tentativo di record è stato trasmesso in diretta streaming su YouTube.

«Volevo fare più di 800 salti, ma non sapevo ancora quanti ne avrei fatti», ha dichiarato Heard a Radio New Zealand. Il Guinness dei primati non ha ancora confermato ufficialmente il nuovo record.

Con la sua azione, Heard ha voluto anche raccogliere fondi per l'organizzazione no-profit «Mental Health Foundation». Già in passato aveva detenuto il record mondiale: nel 2017 aveva fatto 430 salti. Nel frattempo ha raggiunto un livello completamente nuovo, come ha dichiarato il portale «Stuff».

Per lui è chiaro che il record mondiale deve essere detenuto da un neozelandese, «perché il bungee è stato inventato in Nuova Zelanda e fa parte del nostro DNA», ha affermato felicemente.

La Nuova Zelanda come patria degli sport ricreativi

Due giovani neozelandesi, AJ Hackett e Henry van Asch, negli anni '80 hanno fondato la prima società commerciale di bungee jumping, con lanci dal Kawarau Bridge vicino a Queenstown. Da allora, il Paese è considerato la patria di questa disciplina.

«941 salti in 24 ore è un risultato davvero enorme», ha commentato entusiasta Van Asch. Ha detto che lui stesso ha completato poco più di quel numero di salti nei 35 anni trascorsi da quando l'interesse per il bungee è iniziato in Nuova Zelanda. Heard dopo l'impresa ha affermato di stare bene: «Mi sento un po' come se fossi appena uscito da una barca, un po' traballante», ha dichiarato alla radio.