Un orso sorprende una famiglia durante un picnic e... si unisce al banchetto

Un orso bruno affamato irrompe in un picnic di compleanno in un parco del Messico. Salta sul tavolo e mangia i tacos e le enchiladas. Fortunatamente la famiglia riesce a rimanere completamente calma.

Hai fretta? blue News riassume per te Un orso bruno ha sorpreso una famiglia durante un picnic di compleanno vicino a Monterrey, in Messico.

L'animale, affamato, è saltato sul tavolo e ha divorato il cibo a pochi centimetri dagli occhi della famiglia.

La famiglia è rimasta in silenzio per non provocare l'orso reagendo frettolosamente.

Dopo aver mangiato, l'orso è scomparso nuovamente dietro gli alberi del Parco Chipinque. Mostra di più

Avrebbe dovuto essere un semplice picnic per il 15mo compleanno di Santiago Macías, ma i festeggiamenti vengono bruscamente interrotti dall'arrivo di un ospite... indesiderato e decisamente sorprendente.

Un orso bruno affamato è infatti improvvisamente saltato sul tavolo e ha fatto fuori i tacos, le enchiladas, la salsa e le patatine, a pochi centimetri dagli occhi dei membri della famiglia.

Il video della scena, girato da un amico di famiglia, è stato condiviso sui social media oltre 10 milioni di volte. In esso si vede la madre, Silvia Macías, seduta stoicamente, che tiene la mano davanti agli occhi del figlio Santiago. Lei stessa fissa per terra per evitare che l'orso la prenda come una sfida.

La storia ha comunque il lieto fine: dopo aver mangiato, l'orso è saltato giù dal tavolo ed è scomparso dietro gli alberi del Parco Chipinque, vicino alla metropoli di Monterrey, nel Messico settentrionale.

Ungebetener Besuch am Picknicktisch STORY: Überraschungsbesuch am Picknicktisch, kürzlich in Mexiko. Bei dem ungebetenen Gast handelte es sich um einen Schwarzbären, der sich bei den offen herumliegenden Tacos und Enchiladas bediente. Die Familie blieb zum Glück vollkommen ruhig und konnte so vermutlich einen unangenehmeren Verlauf dieses Zwischenfalls vermeiden. Der Vorfall ereignete sich in einem Park im nördlichen Bundesstaat Nuevo Leon. Das Gebiet ist Teil des natürlichen Lebensraums von Schwarzbären. In der Regel gilt an solche Orten die Empfehlung, kein Essen dabei zu haben, da die Tiere dadurch angelockt werden könnten. Aber hier endete alles friedlich und der Bär ging nach dem Besuch und der Verkostung diverser Speisen wieder seiner Wege. 27.09.2023

Mai scappare

«La cosa peggiore era che Santiago potesse spaventarsi», ha ricordato Silvia Macías in un'intervista rilasciata in seguito all'agenzia di stampa AP. Santiago ha la sindrome di Down e ha molta paura degli animali. E le dimensioni di quello che gli si è parato di fronte non erano di certo di quelle che si vedono tutti i giorni.

«Santiago ha molta paura anche semplicemente di cani e gatti, per questo gli ho coperto gli occhi», racconta ancora la madre, che spiega che così facendo voleva impedire che il bambino urlasse o scappasse e provocasse l'orso.

I plantigradi non sono rari nel Parco Chipinque, ma di solito si muovono all'alba o al tramonto, non di certo a mezzogiorno. Già nel 2020 è diventato virale un video in cui un orso nero si avvicinava a una visitatrice del parco e le annusava i capelli.

L'amico che ha filmato la scena della famiglia Macías vive a Monterrey e sa bene qual è il modo giusto di comportarsi in caso di incontro con un orso bruno: mai scappare.