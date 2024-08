Pensionato statunitense compra una casa in Italia per un preciso motivo

Il comune di Latronico sta cercando di attirare nuovi residenti con case a prezzi stracciati: uno di loro è Bingwa Thomas. Imago/Pond5 Images

Poiché l'aspettativa di vita è più alta in Italia, un americano di 72 anni ha deciso di trasferirsi proprio nel sud del Paese. I motivi per cui il pensionato Bingwa Thomas ha acquistato una casa, tra l'altro a un prezzo stracciato, in un piccolo villaggio sono però altri.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te L'americano Bingwa Thomas sta emigrando in Italia.

Il pensionato ha comprato una casa nel sud del Paese a un prezzo stracciato e spera di vivere più a lungo.

Ma questo è solo la metà del perché il 72enne ha deciso di trasferirsi. Mostra di più

Il 72enne americano Bingwa Thomas ha appena acquistato una piccola casa nella cittadina di Latronico, nel sud Italia: 110 metri quadrati al prezzo stracciato di circa 7'800 franchi.

Ma il bassissimo costo dell'immobile ha giocato solo un ruolo secondario nella sua decisione di trasferirsi nella Penisola. Il pensionato ha infatti spiegato alla «CNN» che la sua vera speranza è quella di vivere più a lungo: «L'aspettativa di vita in Italia è di 82,7 anni, mentre negli Stati Uniti di 79 anni. E per un uomo di colore scende a soli 70 anni».

In sostanza quindi in Italia, secondo i suoi calcoli, potrebbe vivere almeno dieci anni in più.

L'aspettativa di vita più lunga non è l'unico vantaggio

Naturalmente, non sono solo gli ultimi anni a giocare un ruolo nell'aspettativa di vita. Trasferirsi nella provincia meridionale italiana in età avanzata non compensa il fatto di aver vissuto in precedenza per sette decenni nei frenetici Stati Uniti. Il fatto che l'uomo voglia semplicemente vivere più a lungo è solo una mezza verità.

In fondo, il pensionato originario di Kansas City e attualmente residente a Los Angeles, non considera la sua maggiore aspettativa di vita come il più grande vantaggio. Da decenni è impegnato in progetti di aiuto in Africa: «Posso viaggiare nel continente africano molto più velocemente dall'Italia», spiega infatti alla CNN.

Un ritmo di vita rilassato

Con l'acquisto di una casa economica risparmia anche molto denaro, che ora vuole investire nel suo lavoro sociale. Ha calcolato che la ristrutturazione della casa gli costerà circa 19'000 franchi.

Thomas vuole trasformarla in una sorta di centro d'arte e dare nuova vita al villaggio di Latronico. Gli artisti hanno spesso svolto un ruolo nella rivitalizzazione delle comunità attraverso la loro creatività.

Ma il 72enne non ha fretta di farlo. Preferisce abituarsi al nuovo ritmo di vita nel piccolo villaggio italiano, che gli piace molto, anche se è piuttosto tranquillo rispetto al suo stile di vita precedente.

Ma «mi dà più di ciò che è importante per me e che dovrebbe essere al primo posto per ogni essere vivente: la vita stessa».