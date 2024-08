Un ragazzo non viene imbarcato sull'aereo nonostante il biglietto, ecco perché

La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha lasciato un ragazzo all'aeroporto di Roma. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Un ragazzo islandese di 14 anni ha vissuto una situazione terribile: la compagnia aerea ungherese Wizz Air si è rifiutata di imbarcarlo sul suo volo di ritorno nonostante avesse un biglietto valido.

Hai fretta? blue News riassume per te La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha negato il volo di ritorno a un ragazzo islandese di 14 anni.

Nonostante avesse un biglietto valido, non c'era posto per l'adolescente sull'aereo.

Fortunatamente, c'era una coppia che non aveva il permesso di prendere lo stesso volo e che si è offerta di prendersi cura di lui. Mostra di più

Il 14enne islandese Alfred si è ritrovato in una situazione davvero complicata: è stato abbandonato all'aeroporto di Roma dalla compagnia aerea ungherese Wizz Air, nonostante avesse un biglietto valido per il volo.

Alfred era in viaggio per una gara di scherma in Italia con un gruppo di altri sette giovani e un accompagnatore. Mentre tutti gli altri membri del gruppo hanno potuto effettuare il check-in senza problemi, ad Alfred è stato detto che non c'era posto per lui sull'aereo per Reykjavik, nonostante avesse un biglietto.

«Man mano che la partenza si avvicinava, è diventato chiaro che non avrebbero avuto un posto per lui e non hanno fatto assolutamente nulla per aiutarlo», ha raccontato la madre Arna al «Mirror».

Un dipendente della compagnia aerea ha persino detto ad Alfred che poteva prendere il prossimo volo disponibile, ma che non sarebbe partito prima di una settimana.

Una coppia islandese lo ha aiutato

La situazione era difficile anche per la donna che viaggiava con lui. Tuttavia, dopo aver consultato la madre di Alfred, è stato deciso che sarebbe stato meglio se fosse rimasta con il gruppo di bambini che erano già a bordo dell'aereo.

Alfred è stato poi aiutato da una coppia di islandesi, anch'essi rimasti fuori dall'aereo. Si sono presi cura del giovane spaventato e poi sono tornati indietro con la compagnia Icelandair.

«Per fortuna alla fine c'è stata una coppia che non aveva il permesso di prendere lo stesso volo e che si è offerta di prendersi cura di lui. Altrimenti, non so cosa avrei fatto», ha detto Arna.

Un commento di Wizz Air sull'incidente è arrivato solo dopo qualche tempo e molte richieste di informazioni. Una portavoce ha detto sinteticamente: «Vorremmo scusarci con i passeggeri coinvolti per l'inconveniente e stiamo rivedendo la situazione internamente».