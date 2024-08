Un ricercatore sostiene di aver localizzato il relitto del volo MH370

Per anni la ricerca del relitto è stata vana (foto d'archivio). Rob Griffith/AP/dpa

Che fine abbia fatto il volo MH370 è uno dei più grandi misteri della storia dell'aviazione. Ma ora un ricercatore australiano sostiene di aver individuato il relitto, in una buca profonda.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Più di dieci anni fa, il volo MH370 della Malaysia Airlines, con 239 persone a bordo, scomparve dagli schermi radar mentre era in rotta da Kuala Lumpur a Pechino senza lasciare traccia.

Da allora, ricercatori ed esperti di aviazione hanno cercato di risolvere uno dei più grandi misteri della storia dell'aviazione.

Uno scienziato australiano sostiene ora di aver individuato il relitto, in una buca profonda. Mostra di più

Più di dieci anni fa, il volo MH370 della Malaysia Airlines, con 239 persone a bordo, scomparve dagli schermi radar mentre era in viaggio da Kuala Lumpur a Pechino. Senza lasciare traccia.

Da allora, ricercatori ed esperti di aviazione hanno cercato di risolvere uno dei più grandi misteri della storia dell'aviazione. Ma ora uno scienziato australiano sostiene di avere delle importanti novità.

Vincent Lyne dell'Università della Tasmania sostiene, in un suo studio, di aver individuato l'esatta posizione del relitto, in una buca profonda 6000 metri. «Un nascondiglio perfetto», ha scritto qualche giorno fa in un post su LinkedIn.

«Manovra di atterraggio deliberata»

La buca si trova alla fine del Broken Ridge, un altopiano nell'Oceano Indiano sud-orientale, in un «ambiente marino molto accidentato e pericoloso». Questo spiegherebbe, come ha sottolineato Lyne, perché il relitto non è ancora stato trovato.

Lo studio, del 2021, dopo un processo di revisione paritaria è stato ora accettato e pubblicato dal rinomato «Journal of Navigation».

Ma perché l'aereo è precipitato? Lo scienziato è convinto che non si sia trattato di una mancanza di carburante, come si sostiene, ma di una manovra di atterraggio deliberata in acqua da parte del capitano, Zaharie Shah. A riprova di ciò, cita i danni alle ali e al sistema di flap, nonché quelli riscontrati al largo dell'isola di La Réunion, sulla costa orientale dell'Africa.

Questi danni sono simili a quelli verificatisi dopo il sensazionale ammaraggio controllato del capitano Chesley «Sully» Sullenberger sul fiume Hudson a New York nel 2009, ha scritto Lyne. In quel caso, tutte le 155 persone a bordo sono sopravvissute.

Atterraggio di emergenza o intenzionale?

Le sue scoperte hanno corroborato la teoria dell'esperto di aviazione canadese ed ex investigatore di incidenti aerei Larry Vance, che aveva parlato di danni evidenti a un pezzo di relitto scoperto e ipotizzato un atterraggio controllato sull'acqua.

I risultati delle ultime ricerche non hanno ancora chiarito se il pilota abbia deciso di compiere questo passo a causa di un'emergenza o se abbia deliberatamente guidato l'aereo verso il mare e abbia voluto farlo sparire.

Per il suo studio, Lyne ha combinato la longitudine della pista dell'aeroporto malese di Penang con una rotta di volo scoperta sul simulatore di casa del pilota, che gli investigatori dell'FBI avevano precedentemente liquidato come «irrilevante». Secondo Lyne, il buco profondo 6'000 metri si trova all'intersezione delle due linee. E l'MH370 era scomparso dai radar vicino a Penang.

Lyne ha invitato le autorità a indagare sul luogo da lui individuato con «la massima priorità». In questo modo, dopo tante «teorie confuse» e «speculazioni selvagge», i parenti disperati potrebbero forse trovare finalmente pace.

dpa