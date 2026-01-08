Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»

Martin Achermann ha vissuto per quasi 30 anni con le conseguenze di gravi ustioni e ha trovato la sua strada. zVg Martin Achermann

Martin Achermann ha riportato gravi ustioni in un incidente in moto avvenuto quasi 30 anni fa. In un'intervista a blue News, racconta il suo percorso dopo quel fatidico giorno.

Dopo l'incendio di Crans-Montana, è emerso chiaramente quali conseguenze possono avere gravi ustioni per le persone colpite, sia dal punto di vista medico che psicologico. Per molti, questo segna l'inizio di una vita con una prognosi incerta che cambia da un momento all'altro.

Martin Achermann sa cosa significa per esperienza personale. Quasi 30 anni fa, il 60enne di Nidvaldo ha subito gravi ustioni in un incidente in moto avvenuto in Egitto. Circa il 30% della sua pelle si è bruciata. Seguirono mesi di ricovero in ospedale, numerose operazioni e una lunga riabilitazione.

In un'intervista a blue News, Achermann spiega come ha vissuto questo viaggio e cosa lo ha aiutato a non perdere di vista i suoi obiettivi.

Martin Achermann, quando oggi ripensa al suo incidente, qual è la prima cosa che le viene in mente?

In questo momento, penso alle persone gravemente ferite a Crans-Montana. Questo fa riaffiorare molti ricordi. Negli ultimi giorni sono emerse molte cose. Cose che non sono state oggetto di discussione per molto tempo. Nomi, singole scene.

Cosa ricorda?

Per esempio, un fisioterapista del reparto di terapia intensiva delle ustioni. All'inizio veniva solo per muovere le dita e la mano. Non potevo fare nulla di attivo da solo, si trattava solo di assicurarsi che le articolazioni non si arrugginissero.

Abbiamo trascorso molte ore insieme. A un certo punto mi disse: «Quando uscirai da qui, sarai in grado di lanciami una palla». Per me era del tutto irrealistico. Ho detto: «Ho bisogno di fatti, non di favole».

Non credeva che fosse possibile?

No. Sono stato in ospedale per un totale di tre mesi e mezzo. Il giorno in cui sono stato dimesso, il fisioterapista è entrato nella mia stanza con una piccola palla di gommapiuma in mano.

Mi disse: «Abbiamo ancora qualcosa da fare». Sono riuscito a sollevare il braccio per metà e gli ho lanciato la palla. È stato incredibile. Esperienze come questa ti segnano.

Allo stesso tempo le prognosi mediche erano molto difficili all'inizio. Dicevano che probabilmente la mia mano avrebbe dovuto essere amputata. Oggi ho ancora la mano. Non ho più una mobilità completa, sono sicuro che mi manca circa la metà delle funzioni. Ma posso afferrare, tenere e lanciare gli oggetti, ho sensibilità. È una cosa enorme.

Come ha imparato a convivere con le conseguenze fisiche delle ustioni, compresa la gestione del suo riflesso?

È stato molto difficile. Il mio viso è stato operato e poi completamente fasciato per una settimana, comprese le palpebre che sono state cucite. Non mi è stato permesso di muovere nulla. Volutamente non c'erano specchi in tutto il reparto.

Ma dopo questo periodo ho detto: voglio vedermi. Devo fare i conti con me stesso. Tre assistenti mi hanno accompagnato allo specchio. Mi sono guardato e ho detto: questo lo conosco. Non ero bello, ma ero io.

«Voglio vedermi». Andare allo specchio è stato un passo importante per Martin Achermann in ospedale. Melinda Blättler

Cosa è successo dopo questo primo passo?

Poi sono stato sfortunato. La pelle ha ricominciato a rompersi a causa di un germe che probabilmente avevo preso in Egitto e che non ha reagito ai soliti antibiotici. Una settimana dopo ho dovuto subire un'altra operazione, poi un'altra ancora.

Durante questo periodo, il tessuto del mio viso è cresciuto molto e si è espanso. Alla fine, dopo una terza operazione e un trattamento adattato, la pelle è rimasta stabile.

Ma c'è stato un momento in cui i contorni sono improvvisamente scomparsi, il viso aveva una forma completamente diversa. La testa e il viso erano rotondi e gonfi. È stato intenso. Molto intenso.

Come ha affrontato questo cambiamento?

È stato difficile da accettare. La pelle che mi è stata applicata era molto sottile, quasi come carta velina. È stata coltivata in un'incubatrice ed è cresciuta dalle dimensioni di una monetina a quelle di mezza tortiera.

Che cosa ha comportato questa complicazione per il proseguimento del trattamento?

A causa dell'infezione, ho perso circa tre settimane prima di poter iniziare la compressione. Le maschere in plexiglas erano una novità per l'epoca e furono considerate un grande passo avanti. Ma non erano ancora comode.

Portavo la maschera tutto il giorno, tranne quando mangiavo e facevo la doccia. In seguito, mi suggerirono una maschera in silicone, che era aderente alla pelle. Sarebbe stata più confortevole, ma avrebbe esercitato una pressione minore.

Ho suggerito al chirurgo ortopedico di prendere un'impronta del mio viso, di realizzare il silicone con uno spessore di soli due millimetri e di sovrapporvi la maschera in plexiglas esistente. Non l'ho brevettata, ma in seguito ha sviluppato ulteriormente l'idea. Per me è stato sensazionale. È stato un grande sollievo, sia mentalmente che fisicamente.

È stato importante per la sua psiche partecipare intensamente al processo di guarigione?

Sì, molto. È stato così per tutto. Imparare a camminare di nuovo, muovere la mano. Aprire gli occhi e guardare oltre. Volevo affrontare la situazione.

Per esempio, dovevo fare un bagno disinfettante più volte alla settimana. La pelle secca e le croste venivano strappate via con una pinzetta da due assistenti. Anch'io volevo un paio di pinzette, quindi ho aiutato attivamente.

In quel momento ho avuto di nuovo la sensazione di poter fare qualcosa da solo, di non essere solo in balia degli altri. Ho intrapreso consapevolmente questa strada. Questo mi ha aiutato enormemente.

Cosa è successo dopo la fase acuta?

Dopo due anni, frequentavo una formazione la sera e gestivo la casa durante il giorno. E ho cercato un progetto. Ho iniziato a restaurare una moto. In pratica, ho comprato un mucchio di ferraglia e l'ho rimessa insieme pezzo per pezzo. Per quattro anni. Ogni cavo, ogni foro che facevo da solo era come una terapia.

La moto ha avuto un ruolo importante nel suo incidente. Questo restauro ha avuto un significato particolare per lei?

Si trattava di rimettere insieme qualcosa passo dopo passo. È stato importante.

Oggi Martin Achermann guida di nuovo una moto. zVg Martin Achermann

Perché all'epoca lei era ancora molto lontano da questo?

Esattamente. Dopo aver lasciato l'ospedale, pesavo 48 chili, non avevo quasi più forza in tutto il corpo e le mie mani avevano una mobilità limitata. Il solo pensiero di tornare a guidare una moto mi avrebbe messo in pericolo di vita. Piangevo quando vedevo le moto.

Ma dopo un anno di fisioterapia e allenamento della forza, ho detto: «Ricomincerò ad andare in moto». Il mio incidente non è avvenuto per mia negligenza, ma per l'errore di qualcun altro.

Un collega mi ha accompagnato. Abbiamo guidato per un'ora e poi siamo tornati a Stans, dove vivevo. Molte persone si sono guardate intorno e hanno pensato che fosse una follia. Il giorno dopo abbiamo risalito il Klausen. È così che ho ritrovato un po' di indipendenza.

Che cosa ha significato per lei questa indipendenza?

Molto. Per molto tempo dopo l'incidente, ho viaggiato solo con la mia famiglia e la mia compagna Bea nella foresta, dove nessuno mi vedeva. Non osavo andare in paese, tra le persone che mi conoscevano. Solo gradualmente ho cominciato a visitare gli amici o a invitarli a casa, sempre in piccoli gruppi.

La cosa più bella è stata quando ho potuto guidare di nuovo da solo. In macchina ero semplicemente un autista. Nessuno vedeva le cicatrici, le piaghe aperte, il sangue. Ho guidato per ore. Allora ero libero.

Come ha affrontato gli sguardi esterni?

Ne avevo paura prima ancora di riceverli. Li ho evitati di proposito. Non sapevo cosa aspettarmi.

Più tardi, quando sono tornato per la prima volta nel mio bar preferito a Stans, quando sono entrato era silenzioso. Poi i proprietari mi hanno fatto accomodare e mi hanno detto: «È un piacere rivederti».

Ci sono state reazioni che l'hanno ferita o turbata?

Quando si vede qualcosa di insolito, un'occhiata veloce è normale. Ma se la bocca rimane aperta, si trasforma in un'occhiataccia. Ci sono state situazioni in cui le persone si sono fermate per strada solo per guardarmi di nuovo in faccia. All'inizio ero imbarazzato e insicuro. Avevo la sensazione di essere nel posto sbagliato.

Una volta, a Stans, una donna è corsa davanti a un'auto perché mi aveva guardato a lungo. Il mio primo pensiero è stato: ora è colpa mia se le è successo qualcosa. Col senno di poi, ho capito che è stata solo una sfortuna.

Qualche settimana dopo, una ciclista è precipitata nel lago perché mi ha guardato troppo a lungo. Mi è venuto da ridere e l'abbiamo aiutata a uscire. In quel momento ho capito che già non mi interessa quello che pensano gli altri. Anche questo è un processo.

Come è cambiato il rapporto con il suo corpo e la sua autostima nel corso degli anni?

All'inizio il mio corpo era qualcosa che non funzionava più. Ma mi sono fatto spiegare esattamente cosa non funzionava più nella mia mano, cosa era bloccato nelle mie dita. Questa conoscenza mi ha aiutato a riacquistare fiducia.

È stato simile con l'autostima. L'aspetto ha giocato un ruolo importante per molto tempo. In seguito, mi sono persino infastidito di nuovo per piccole cose come i brufoli. Questo mi ha fatto capire che la mia prospettiva era cambiata. Non mi concentravo più sulle ferite.

Le cicatrici fanno parte della vita di Martin Achermann, ma non la definiscono. Melinda Blättler

Naturalmente ci sono cose che rimangono. Quando parlo molto, la saliva si raccoglie agli angoli della bocca, creando una pellicola che si asciuga e che devo cancellare ogni dieci minuti circa. Fa parte della mia vita quotidiana. Ma non mi definisce.

Ci sono ancora oggi dei momenti in cui sente la mancanza di quello che era prima, e non solo per quanto riguarda il suo aspetto?

No, oggi non ha più un ruolo importante. Non c'è un altro me accanto a te. Tu sei quello che sei.

Naturalmente, all'inizio mi sono chiesto: e se questo incidente non fosse accaduto? Ma questi giochi mentali non aiutano. Non si trovano risposte. Forse la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Forse non sarei mai tornato dal Cairo a Stans. E forse il rapporto con la mia compagna non sarebbe durato, con la donna che frequentavo da soli tre mesi e mezzo al momento dell'incidente e con la quale ora ho un figlio.

E a un certo punto bisogna fare i conti con ciò che rimane dopo l'incidente. L'ho imparato all'inizio, in ospedale. Da lì ci si chiede: quali sogni ho ancora? Cosa posso ancora fare con il mio corpo e le mie capacità?

Alcune cose non funzionano più fisicamente come prima. Ma a volte ci sono alternative che si sentono diverse, ma che sono ancora valide.

Quindi non bisogna arrendersi, ma fare delle deviazioni?

Esattamente. Forse qualcosa non funziona oggi, ma tra due anni. Può anche darsi che arrivi un momento in cui si debba dire: questo non è più possibile. Allora bisogna accettarlo. Ma poi si può anche dire: ho provato di tutto. E forse tra cinque anni le cose saranno di nuovo diverse.

Martin Achermann dimostra che ricominciare non significa lasciarsi tutto alle spalle. zVg Martin Achermann

Sembra molto resiliente. Ci sono state comunque fasi in cui ha perso il suo posto nella vita?

Sì, ci sono state. E relativamente presto. All'epoca mi sono chiesto seriamente cosa avrei potuto ancora fare a livello professionale. Se avrei mai avuto di nuovo un lavoro che mi soddisfacesse.

All'epoca dell'incidente, il lavoro dei miei sogni era quello di elettricista. In Egitto, insieme a un team locale, installavo macchine per l'elaborazione di stampe per un'azienda svizzera. Il lavoro era intenso, impegnativo e avventuroso. E all'improvviso non si sapeva più se una vita professionale di questo tipo sarebbe stata possibile.

Se si guarda oggi al Martin di allora, c'è qualcosa che gli direbbe?

Non è una domanda facile. Prima dell'incidente, ero un ragazzo molto sicuro di sé, forse addirittura sfacciato. Offensivo, diretto. Qualche anno dopo l'incidente, mio padre mi disse: «Forse la tua sfacciataggine, spesso criticata, ti ha aiutato a percorrere questa strada».

Questo continuo andare avanti, questa sensazione di «cosa costa il mondo, pagherò in contanti», non è sempre andato a genio.

Se ho capito bene, l'incidente e tutto ciò che ne è seguito l'hanno resa una persona più complessa?

Certamente. «Pluristratificata» è una buona parola. Non si tratta solo dell'incidente. Già prima ero una persona molto curiosa. Ma l'incidente e il successivo corso degli eventi hanno ampliato notevolmente la mia prospettiva.

Questa prospettiva l'ha aiutata anche nella fase di guarigione?

Sì. È arrivato relativamente presto il momento in cui ho capito: qualcosa è ancora possibile. All'inizio pensavo davvero che non ci fosse alcuna possibilità. Ma poi mi sono concentrata sulla guarigione. La mano era ancora lì. Un dito si è mosso. Poi un altro.

E poi è arrivato l'istinto di gioco interiore, forse anche l'atleta che è in me, l'ambizione. Volevo provare, vedere cosa era ancora possibile fare. Non con accanimento, ma con curiosità. Questo mi ha aiutato.

Che consiglio dà alle persone che devono riorganizzare la propria vita dopo un grave incidente con il fuoco?

Dico sempre la stessa cosa: gli obiettivi che avevi non devono scomparire. Forse hai bisogno di un percorso diverso. Forse hai bisogno di aiuto. Ma non bisogna arrendersi.

Se qualcuno dice: «Voglio scalare di nuovo quella montagna», non significa necessariamente che bisogna scalarla a piedi. Magari si vola in elicottero e ci si diverte. Se aiuta una persona a progredire interiormente, allora è giustificato.

Che cosa è stato per lei?

Per me è stata la musica. Suonavo la tromba al luna park. Dopo l'incidente, non ho più potuto farlo. Una volta ci ho provato lo stesso, indossando una maschera facciale, in uno stato di euforia, quando un collega mi ha messo in mano la sua tromba. Non uscì alcun suono. L'aria usciva solo agli angoli della bocca. Ho iniziato a piangere, mi faceva così male. Mi fu chiaro che era andata via per sempre.

Qualche anno dopo, ci riprovai. Non funzionava ancora. Poi, altri dieci anni dopo, comprai una tuba con un bocchino grande. Pensai: ha solo tre o quattro valvole, deve funzionare. E in effetti funzionava meglio.

Non tutto è tornato come prima dopo l'incidente. Martin Achermann ha trovato il modo di esprimersi di nuovo suonando la tuba in una guggen. zVg Martin Achermann

Oggi suono in una guggen. È molto divertente e mi dà un'incredibile quantità di energia. E, curiosamente, suonare la tuba ha rafforzato i miei muscoli facciali a tal punto che ora posso persino suonare di nuovo la tromba.

Questa è una potente dimostrazione di come le cose possano cambiare.

Esattamente. Si tratta di chiedersi: c'è qualcos'altro che mi piace? Non deve essere esattamente la stessa cosa. Ma la soddisfazione può essere simile. Provare è importante. Avere un obiettivo, ma rimanere aperti.

Ma è importante per me dire: questo non è un progetto. Non è una ricetta. Ogni persona è diversa. Ma è utile ascoltare diverse possibilità, familiarizzare con diversi percorsi e poi decidere da soli cosa potrebbe funzionare.

Non a tutti piace lo stesso percorso.

Ed è proprio per questo che non bisogna fare paragoni. Ho ricevuto spesso complimenti per come ho gestito la mia situazione. Allo stesso tempo, ho sentito cose su altri come: «Non è così male per lui, non dovrebbe fare tante storie».

Questo semplicemente non è vero. Quello che dico non è un giudizio. Alcune persone portano zaini molto pesanti, anche se non si direbbe guardandole.

Quindi meno giudizi?

Sì, non giudicare troppo presto. Ogni persona è diversa. Alcuni pensano: «È pazzo». Ma se qualcosa aiuta una persona a trovare un po' di pace e non danneggia nessuno, allora è legittimo. Anche se dall'esterno sembra strano. Il rispetto e l'empatia sono fondamentali.

E a volte è anche importante aspettare e vedere. Ci sono state persone che non si sono messe in contatto con me per molto tempo. Un caro amico non mi ha contattato per due anni. A un certo punto, ci siamo incontrati nel villaggio. Entrambi abbiamo pianto e ci siamo abbracciati.

In quel momento ho capito che anche lui era sotto shock e non riusciva ad affrontare il mio dolore. È molto utile cercare di immedesimarsi negli altri.