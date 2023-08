Una 98enne muore dopo una perquisizione della polizia, ecco cosa è successo

La defunta Joan Meyer viene commemorata fuori dai locali del giornale dove lavorava dagli anni '60. KEYSTONE

La giornalista locale Joan Meyer è rimasta fortemente scossa dalla perquisizione della polizia avvenuta in casa sua. Tanto che il giorno dopo la 98enne è morta di infarto: suo figlio Eric afferma che non è sopravvissuta allo stress.

Probabilmente la polizia non si aspettava questo tipo di resistenza. «Uscite da casa mia», grida loro una donna di 98 anni. «Queste sono tattiche da Hitler!». L'incidente è avvenuto l'11 agosto.

In un video reso pubblico dell'incidente, avvenuto durante una perquisizione domiciliare nello Stato americano del Kansas, si vede l'anziana sconvolta che insulta selvaggiamente gli agenti.

«Tua madre ti amava?», chiede a uno di loro: «Sei uno stronzo!». Dopo l'operazione delle forze dell'ordine, la donna non è più riuscita né a mangiare né a dormire, afferma suo figlio. E poi l'anziana, completamente indebolita, è morta di infarto il giorno successivo.

La polizia ha preso di mira un giornale locale

Nella contea di Marion, la donna, Joan Meyer, era una specie di leggenda. Negli anni '60 è stata una delle poche donne a lavorare come giornalista per il quotidiano locale «Marion County Record», di cui in seguito è diventata comproprietaria. Oggi è suo figlio Eric il caporedattore del giornale.

Il «Marion County Record» è una testata speciale che «detiene responsabili i funzionari locali», secondo la stazione radio NPR. I reporter del quotidiano hanno rivelato, ad esempio, che l'amministrazione comunale ha consapevolmente dichiarato che dell'acqua inquinata era potabile.

Infatti sarebbe a causa del ruolo di Joan ed Eric al giornale che la polizia era nel loro appartamento condiviso. Lo stesso giorno sono state perquisite anche le redazioni del quotidiano.

Mandato di perquisizione revocato

È insolito che un quotidiano locale venga preso di mira dalle forze dell'ordine. Gli attivisti hanno criticato duramente questo approccio. I giornalisti non avrebbero dovuto essere intimiditi.

La perquisizione domiciliare riguardava l'accusa secondo cui un giornalista della testata avrebbe ottenuto informazioni illegalmente. La risposta degli agenti è stata insolitamente dura.

Le accuse avevano così poca sostanza che il mandato di perquisizione è stato revocato con effetto retroattivo. Nel frattempo il giornale ha ricevuto tutti gli oggetti sequestrati e sta attualmente indagando se la polizia sia riuscita illegalmente ad accedere ai relativi dati.