Una coppia scende dalla crociera per una gita e... resta bloccata in Spagna

È l'incubo di ogni passeggero di una nave da crociera: rimanere bloccato a terra. Ed è però esattamente quello che è successo a una coppia di pensionati americani in Spagna. I due hanno dovuto inseguire la nave per due giorni prima di tornare nella loro cabina.

Hai fretta? blue News riassume per te In Spagna una coppia di pensionati americani non è riuscita a tornare in tempo sulla nave da crociera.

I due erano in gita da soli nella città di Granada e al ritorno sono stati sorpresi da un temporale, motivo del loro ritardo.

Dopo due affannosi giorni, i due «naufraghi» a Maiorca si sono riuniti finalmente alla nave. Mostra di più

Un viaggio dovrebbe essere indimenticabile e motivo di festeggiamenti: Richard e Claudene Gordon di Salt Lake City, dello Stato americano dello Utah, sicuramente non dimenticheranno mai più questa crociera. Insieme alla famiglia e agli amici, la coppia di pensionati ha fatto una vacanza nel Mediterraneo con la Norwegian Cruise Line.

Il momento clou del viaggio sarebbe stato l'85esimo compleanno di Richard, ma un altro incidente ha offuscato l'atmosfera, dato che i due sono rimasti rapidamente bloccati in Spagna.

Quello che è successo dopo una gita di Richard e Claudene nella città di Granada non era stato organizzato dalla compagnia di crociere. Durante il rientro al porto di Motril, i due vacanzieri hanno ritardato perché sono stati sorpresi da un temporale.

L'uomo ha assicurato alla CNN di essere un viaggiatore esperto. «Probabilmente ho fatto 30 crociere nella mia vita. Non abbiamo mai mancato di prendere una nave in un porto in tempo», ha detto l'americano.

Il rientro sulla nave a Maiorca

Gli appassionati di crociere hanno dovuto provare in prima persona cosa significa perdere la nave. Fortunatamente, la miseria si è conclusa felicemente per la coppia due giorni dopo, come riporta la CNN.

Mercoledì 1 maggio, i due naufraghi sono rientrati sulla nave a Maiorca e hanno potuto tornare nella loro cabina, dove avevano lasciato gli occhiali di Richard, le due batterie di riserva degli apparecchi acustici e i caricabatterie dei cellulari.

La coppia si era già recata a Maiorca dopo ore di pianificazione e ricerca di voli e alberghi.

La compagnia ha tentato di contattarli telefonicamente

Richard ha detto alla CNN di essere arrivato al porto in taxi alle 18:10. L'orario di imbarco sulla nave era previsto per le 17:30. Alle 17:45 Gordon ha parlato con un parente a bordo per fargli sapere che avrebbero fatto tardi. Il personale della Norwegian Cruise Line ha poi informato i famigliari che non si poteva fare nulla e che la nave doveva partire in orario.

L'uomo ha detto alla televisione americana che la nave non sempre partiva esattamente all'orario previsto.

La compagnia però contesta le informazioni sui tempi fornite dalla coppia alla CNN. Secondo un portavoce, la Norwegian Cruise Line ha tentato più volte di contattare telefonicamente i pensionati senza successo. Ed erano stati presi anche accordi per consentire il loro ritorno sulla nave.

Al contrario, la figlia della coppia, Marilee Barker, ha detto alla TV che i suoi genitori sono rimasti soli dopo l'incidente. Gli stessi coniugi hanno inoltre affermato che al momento del loro «naufragio» non hanno ricevuto alcun ulteriore sostegno da parte della società, né sulla nave né a terra.

«Trattati regalmente» al rientro

Richard ha descritto all'emittente statunitense che alla fine è stato «trattato regalmente». La coppia è stata finalmente prelevata dall'hotel mercoledì mattina in una limousine BMW nera per portarli alla nave.

«Lì siamo stati accolti dal capo dei servizi della nave, che ci ha accompagnato all'interno della nave per incontrare il direttore generale, poi ci hanno accompagnato a fare colazione e poi nella nostra cabina», ha detto l'uomo.

Già ad aprile una crociera si è trasformata in un viaggio dell'orrore per otto passeggeri della Norwegian Cruise Line. Sono rimasti bloccati dopo un'escursione a terra a São Tomé e Príncipe. Dopo un giorno, finalmente sono riusciti a tornare sulla nave.