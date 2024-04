Una coppia di anziani esclusa da una crociera perde 27.000 euro

L'Aida Sol lascia il porto di Amburgo, ma senza Hans e Angelika Heger. Keystone

Una coppia di anziani voleva fare il giro del mondo sulla nave da crociera Aida Sol, ma Hans Heger è dovuto andare dal medico a Gran Canaria. Quando finalmente voleva risalire a bordo, la compagnia di navigazione lo ha salutato: con l'imbarcazione sono spariti anche i 27.000 euro pagati.

phi phi

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia di pensionati tedeschi ha iniziato in ottobre un viaggio di 177 giorni intorno al mondo sulla nave da crociera Aida Sol.

Dopo meno di una settimana, Hans Heger e sua moglie Angelika hanno dovuto sbarcare a Gran Canaria a causa di un grave infortunio al piede dell'uomo.

Dopo cinque giorni di cure sull'isola spagnola e una visita dal medico in Germania, il pensionato è dichiarato idoneo a viaggiare nuovamente.

La compagnia di navigazione vuole vedere la cartella clinica di Hans, ma poi gli nega la possibilità di continuare la crociera, citando delle malattie precedenti.

A causa dell'impedimento medico, la compagnia di navigazione rimborserà solo 1.327 euro sui 27.990 spesi. Adesso la coppia vuole fare causa. Mostra di più

Una coppia di pensionati tedeschi è in vacanza in Egitto: i coniugi salutano verso la fotocamera mentre vanno in bicicletta e si lasciano filmare mentre ballano in discoteca o mentre si divertono in piscina.

Le foto non sono però per le cartoline delle vacanze da mandare ad amici e parenti, ma dovrebbero essere delle testimonianze per una causa contro l'operatore della nave da crociera Aida Sol.

Le drammatiche ferie sono iniziate in ottobre, quando Hans e Angelika Heger salgono a bordo dell'Aida Sol ad Amburgo. I due vogliono fare un viaggio di 117 giorni intorno al mondo sulla nave da crociera. Un viaggio non esattamente a buon mercato: la coppia ha speso quasi 28.000 euro.

L'Aida Sol (sinistra) nel porto di Amburgo. KEYSTONE

Ma, come riporta RTL, il divertimento è finito dopo meno di una settimana: «Poco prima di Gran Canaria Hans ha cominciato ad avere un piede leggermente più grande», dice Angelika all'emittente tedesca. Il medico di bordo le ha detto che lei e il marito sarebbero dovuti sbarcare alle Isole Canarie per essere curati.

Hans trascorre quindi cinque giorni in ospedale sull'isola spagnola a causa di un'infezione purulenta al piede prima di volare in Germania per consultare un medico.

Il 16 novembre a Stoccarda ha certificato che avrebbe potuto viaggiare di nuovo dal 24 novembre. La compagnia di navigazione chiede quindi alla coppia la cartella clinica del pensionato, che i due forniscono volentieri. C'è però un problema: l'82enne ha avuto un infarto e un cancro più di dieci anni prima.

«Ci siamo sentiti dei veri perdenti»

La trasparenza dei due pensionati è diventata la loro rovina, secondo RTL, perché la compagnia di navigazione si rifiuta di permettere agli Heger di proseguire il viaggio. «Per noi è crollato un mondo», dice Angelika. «È stato così terribile. Ci siamo sentiti dei veri perdenti. Avrei potuto piangere».

Il problema secondo le condizioni generali, come riporta RTL, è che la compagnia di navigazione si rifiuta di rimborsare il prezzo del viaggio di 27.990 euro, anche se il piede di Hans è guarito. Il tedesco non è idoneo a viaggiare in nave a causa della «molteplicità delle diagnosi elencate dal punto di vista medico». Se bisogna annullare la vacanza per motivi di salute, non si riceve alcun rimborso.

Gli Heger avevano prenotato una cabina accessibile alle persone diversamente abili, senza che però ci fossero state delle domande. «Se si sapesse [di tutte le condizioni preesistenti] di tutti gli altri viaggiatori, penso che il numero delle navi verrebbe ridotto della metà», commenta il giornalista medico Christoph Specht su RTL.

Hans era stato inserito in una lista nera

Alla fine la compagnia ha rimborsato solo 1.327 sui 27.990 euro di spesa. Le due polizze assicurative per l'annullamento del viaggio hanno coperto un importo di rispettivamente 5.500 e 2.000 euro al budget della vacanza. Il totale di 8.891 euro però non salda nemmeno un terzo delle spese: ecco perché la coppia, secondo RTL, andrà in tribunale.

Non è la prima volta che gli Heger fanno un viaggio in crociera. Nel dicembre 2022, la coppia ha volato fino a Barcellona per imbarcarsi sulla nave Wonder of the Seas. Nonostante il viaggio sia già stato pagato, ai due viene negato l'accesso, perché Hans è su una lista nera.

La nave Wonder of the Seas nel porto di Barcellona. IMAGO/ZUMA Wire

Il motivo era che durante una precedente crociera in Indonesia il tedesco aveva commesso un passo falso: mentre si cambiava il costume da bagno, si è visto brevemente di più di quanto gli fosse consentito.

«La sera poi siamo dovuti andare dal capo della sicurezza e lui ci ha detto che non poteva succedere di nuovo. In realtà non è successo più», spiega la moglie a RTL. La Royal Caribbean Cruises aveva rimborsato agli Heger la vacanza.