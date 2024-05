La giovane donna svizzera è stata estratta dal relitto. Immagine: Imago/Xinhua

Una giovane donna svizzera sopravvive a un grave incidente in Tanzania in cui sono morte 25 persone. Ora racconta per la prima volta quello che è successo.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Joële Zeller è sopravvissuta a un grave incidente d'autobus in Tanzania.

Ora racconta la sua esperienza.

Non riesce a ricordare nulla della tragedia.

Ma i racconti di altre persone l'aiutano a superare l'accaduto. Mostra di più

Il 24 febbraio 2024, un disastro ha colpito una comitiva di studenti cristiani durante il loro viaggio in Tanzania. Joële Zeller, che faceva parte del gruppo, era presente al momento dell'incidente.

In un'intervista al Blick, racconta gli eventi per la prima volta. Non ricorda nulla del devastante incidente che l'ha lasciata gravemente ferita.

«Ricordo di aver mandato un messaggio a mia figlia maggiore. È l'ultima cosa che ricordo. Fino al risveglio, una settimana dopo, nel reparto di terapia intensiva di Losanna».

Stava viaggiando con 36 studenti in due autobus per conoscere la bellezza e la cultura della Tanzania. Joële era seduta in fondo a uno dei due mezzi, mentre suo marito Guy era sull'altro. All'improvviso, per problemi ai freni, un camion pesantemente carico si è schiantato contro il bus di Joële, squarciandolo fino alla parte posteriore.

Trovata con i capelli insanguinati

Altri veicoli si sono scontrati con il pullman e in totale 25 persone hanno perso la vita, tra cui dieci passeggeri che erano assieme a Joële. Lei è sopravvissuta gravemente ferita.

Ha saputo cosa è successo dopo l'incidente dai racconti di altre persone. È stata tirata fuori dai rottami dai passanti, gemendo per il dolore e con i capelli coperti di sangue. «Continuavo a ripetere che stavo soffrendo. Mio marito mi ha trovato a terra», racconta al Blick.

Un nuovo anello come segno di forza

Una settimana dopo l'incidente, si è sottoposta a un intervento chirurgico in Svizzera e ha iniziato lentamente la sua guarigione. Sebbene soffra ancora, non prende più antidolorifici e ha già ripreso a svolgere le attività quotidiane, come guidare e fare passeggiate.

Come simbolo della sua forza di sopravvivenza, ha acquistato un nuovo anello che rappresenta la sua alleanza con la vita e simboleggia le persone che ha perso, ma anche quelle che le sono accanto e che può amare.

Nonostante l'esperienza traumatica, Joële è piena di speranza e ottimismo per il futuro, racconta al Blick.

Non vede l'ora di godersi la vita ancora più di prima e sta persino progettando di tornare in Africa. «Non vedo l'ora di vivere, ancora più di prima», dice decisa.