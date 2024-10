L'aurora boreale fotografata nei cieli sopra il comune vodese di Daillens a maggio di quest'anno. KEYSTONE

Sabato potrebbero essere visibili aurore boreali in Svizzera. Il sole è molto attivo in questo momento e ha appena espulso due grandi quantità di plasma nello spazio.

SDA

Due espulsioni di massa coronale, cioè getti di materiale sotto forma di plasma spesso associato a brillamenti, sono attualmente in viaggio verso la Terra, ha spiegato Sami Solanki, direttore del Max Planck Institute for Solar System Research in Germania. Una delle espulsioni è prevista per le prime ore di sabato mattina, l'altra per sabato sera.

Quando queste espulsioni raggiungono la Terra ne disturbano la magnetosfera, generando lo spettacolo delle aurore boreali a latitudini più basse.

Solanki ha precisato che è molto difficile dire in anticipo quanto saranno forti o quanto velocemente si diffonderanno. È possibile essere più precisi solo circa mezz'ora prima che le particelle di plasma arrivino sulla Terra, quando i satelliti possono misurarle a una distanza di circa un milione di chilometri.

