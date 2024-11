La Fontana di Trevi accessibile tramite passerella Chiunque getti monete nella vasca d'acqua vuota deve pagare una multa. Immagine: dpa La passerella a forma di ferro di cavallo conduce i visitatori oltre la facciata in marmo e travertino. Immagine: dpa La Fontana di Trevi accessibile tramite passerella Chiunque getti monete nella vasca d'acqua vuota deve pagare una multa. Immagine: dpa La passerella a forma di ferro di cavallo conduce i visitatori oltre la facciata in marmo e travertino. Immagine: dpa

Nastri svolazzanti, pareti trasparenti e una vasca per il lancio delle monete: sono molte le cose che nelle scorse settimane sono successe presso la Fontana di Trevi, in fase di restauro. Ma ora c'è un'altra novità: una passerella per poter osservare l'opera d'arte da un'altra prospettiva.

Nelle ultime settimane, in effetti, chi voleva far visita alla fontana rimaneva deluso, soprattutto per l'impossibilità di fare il tradizionale lancio della monetina.

Per ovviare a questo problema, oltre alla passerella, negli scorsi giorni era stata costruita una piccola vasca in cui si possono lanciare appunto le monete.

Accesso possibile solo in piccoli gruppi

L'accesso alla passerella è possibile solo in piccoli gruppi: il camminamento viene infatti utilizzato anche per contare le immense folle di visitatori.

Da qualche tempo, la piazza di fronte alla Fontana di Trevi era sempre sovraffollata: sia di giorno che di notte. Secondo il Comune, i risultati del conteggio aiuteranno a sviluppare misure per risolvere il problema.

Si parla di limitare l'accesso dei turisti ai gradini della fontana, completata nel 1762, e di un ticket d'ingresso di circa due euro a partire dal 2025.

Multe da 50 euro per chi getta monete nella vasca vuota

La nuova passerella è aperta ai visitatori la maggior parte dei giorni dalle 9.00 alle 21.00 e l'ingresso è gratuito.

Tuttavia, ci sono regole precise per il tradizionale lancio di monete: solo la vasca temporanea è lì per questo scopo. Chiunque lanci le monete dalla passerella nella vasca vuota della fontana rischia una multa di 50 euro, come ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

