Il lavoro in condizione di canicola è pericoloso per i muratori

Il sindacato Unia chiede di fermare i cantieri a causa del caldo. Lavorare in condizioni di caldo estremo è dannoso per la salute dei lavoratori edili, ha scritto Unia in un comunicato di venerdì.

Il rispetto delle norme di sicurezza, come le pause all'ombra, viene sempre più sacrificato per la crescente pressione delle scadenze, ha affermato il sindacato. Questo perché i committenti dei progetti richiedono tempi di realizzazione sempre più brevi. E fanno rispettare rigorosamente queste scadenze imponendo penali contrattuali in caso di ritardi, anche se ciò mette a rischio la salute e la sicurezza.

È sorprendente notare che i committenti del settore pubblico sono spesso in prima linea. Per Nico Lutz, responsabile del settore costruzioni del sindacato Unia, è incomprensibile: «Sono proprio i committenti pubblici che dovrebbero dare l'esempio in questo campo. Invece stanno aumentando la pressione, mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei muratori», afferma citato in un comunicato.

Il caldo estremo può portare a disidratazione, insolazione e colpi di calore. Ogni anno, circa un migliaio di lavoratori si ammalano di cancro della pelle legato all'attività professionale. Inoltre, il rischio di incidenti nei cantieri aumenta del 7% nei giorni in cui le temperature superano i 30 gradi.

