L'influencer vietnamita Uyen Ninh mostra come si possono fare delle vacanze economiche nella costosa Svizzera. Un fermo immagine dal video del suo canale TikTok

La Svizzera è un posto costoso, e i turisti in particolare lo sanno. Il budget per le vacanze a volte si esaurisce prima del previsto. Ma con un po' di ingegno e molto umorismo puoi anche goderti il tuo soggiorno elvetico praticamente gratis.

Non hai tempo? blue News riassume per te Pernottare, mangiare, prendere il treno: chi consuma in Svizzera di solito deve scavare più a fondo nelle proprie tasche che in altri Paesi.

E anche i visitatori stranieri lo sanno bene.

Una turista vietnamita ha mostrato nel suo video su TikTok come gestisce i prezzi svizzeri e il post è diventato virale. Mostra di più

L'influencer Uyen Ninh mostra bene come si fa su TikTok. Il suo video è diventato virale e oltre un milione di persone hanno guardato i suoi consigli per risparmiare durante una vacanza in Svizzera.

Per godere di una bella vista, si siede su una panchina in riva al lago, raccoglie il suo cibo direttamente da un albero e riempie la sua bottiglia d'acqua da una fontana. Che comunque è meglio dell'acqua in bottiglia.

Ovviamente si può anche vederla al contrario. È tutta una questione di prospettiva:

Nach einem Urlaub in der Schweiz 🇨🇭kommt mir alles in Deutschland richtig billig vor. 😂 — Yves Venedey 🇪🇺🇺🇦 (@yves_venedey) September 13, 2022

La Svizzera può essere costosa, ma vista dalla Germania, si potrebbe pensare che la Svizzera sia un paradiso in terra. Se si vuole rimanere qua più a lungo, anche a lavorare e vivere, bisogna però essere consapevoli di alcune particolarità.