Texas, un'insegnante di yoga avrebbe ucciso una donna per gelosia

Kaitlin Armstrong entra in aula ad Austin, in Texas, il 1° novembre, per l'apertura del processo. KEYSTONE/Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP, Pool

Un'insegnante di yoga negli Stati Uniti avrebbe sparato a una donna per gelosia. Poi sarebbe fuggita in Costa Rica. Ora è sotto processo per omicidio.

Hai fretta? blue News riassume per te L'insegnante di yoga Kaitlin Armstrong è stata accusata di omicidio negli Stati Uniti. Si presume che abbia sparato a una donna.

La vittima la sera del delitto si era vista con il partner di Armstrong.

Poco dopo il crimine, la 35enne è fuggita in Costa Rica.

Rischia 20 anni di carcere. Mostra di più

Un triangolo amoroso è finito male negli Stati Uniti. L'istruttrice di yoga Kaitlin Armstrong è accusata di aver sparato a Moriah Wilson, una delle più grandi promesse della mountain bike nel Paese.

Il dramma è iniziato nel settembre 2021, come riportato da «The Independent» e altri giornali. Il fidanzato di Kaitlin, il ciclista professionista di mountain bike Colin Strickland, ha incontrato Moriah Wilson durante una gara e ha iniziato una breve storia con lei.

Secondo Colin, all'epoca lui e Kaitlin si erano appena separati. L'insegnante di yoga ha scoperto la relazione all'inizio del 2022.

Nel maggio 2022, Moriah si è recata in Texas per una gara. Colin si era accordato per allenarsi e mangiare insieme a lei. Non si erano accorti che Kaitlin li teneva d'occhio: aveva avuto accesso ai movimenti di Moriah tramite un'applicazione di fitness e l'aveva seguita.

Colpo finale al cuore

Dopo che Colin ha lasciato l'alloggio di Moriah, Kaitlin sarebbe entrata in casa e le avrebbe sparato due volte alla testa. Un ultimo colpo al cuore l'ha uccisa. Secondo l'accusa si sarebbe trattato di un'«esecuzione».

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'auto dell'insegnante di yoga nei pressi della casa della vittima. I sospetti sono quindi rapidamente caduti su di lei. Avrebbe anche avuto una pistola che corrisponde al profilo dell'arma del delitto.

La fuga in Costa Rica

L'interrogatorio iniziale della polizia, poco dopo l'omicidio, si è concluso senza un mandato di arresto. Quella stessa settimana, la donna ha venduto la sua auto ed è fuggita in Costa Rica con il passaporto della sorella.

Ha insegnato yoga lì fino a quando è stata arrestata quasi sei settimane dopo. Per non essere riconosciuta, avrebbe tagliato e tinto i capelli e si sarebbe rifatta il naso.

La settimana scorsa la 35enne si è dichiarata non colpevole. Rischia 20 anni di carcere.