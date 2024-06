La Ferrari incidentata Polizia cantonale urana

Il conducente di una Ferrari immatricolata nel Canton Zugo ieri, verso le 19.50, ha sbandato sull'autostrada A2 a Silenen, nel Canton Uri, mentre viaggiava verso nord, andando dapprima contro il guardrail di destra e poi finendo contro la barriera centrale. L'uomo, un 61enne, ha riportato ferite di media gravità.

SDA

I danni all'auto sportiva ammontano a 500'000 franchi, mentre quelli all'infrastruttura stradale a 20'000, indica un comunicato odierno della Polizia cantonale urana, precisando che il sinistro non ha coinvolto altri veicoli.

Durante la rimozione dei detriti sparsi sulla carreggiata, finiti anche sulla corsia opposta, è stato necessario chiudere l'autostrada in direzione nord per circa due ore e 20 minuti, inizialmente da Amsteg (UR) e successivamente dal portale sud della galleria stradale del Gottardo. In direzione sud, la A2 è stata chiusa solo per alcuni minuti.

Secondo la nota, l'automobilista ha perso il controllo del suo veicolo sul fondo stradale bagnato per ragioni ancora da chiarire. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale.

ats