Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, durante la lettura della sentenza davanti alla Corte federale a Manhattan. Keystone

Colpevole di tutti e sette i capi di accusa mossi nei suoi confronti. Dopo sole cinque ore di deliberazioni, la giuria consegna al giudice il suo verdetto sul fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.

Bankmann-Fried è considerato l'architetto di una delle maggiori frodi finanziarie della storia americana e rischia ora oltre 100 anni di carcere.

Il verdetto segna ufficialmente la caduta di quello che era considerato il re delle criptovalute, colui che con la sua piattaforma di scambio di valute digitali e con il suo modo di fare aveva incantato Washington e attirato vip come la star del football Tom Brady e la sua ex moglie, la modella Gisele Bundchen.

FTX è crollata improvvisamente un anno fa causando la perdita di miliardi di dollari per centinaia di suoi clienti. Bankman-Fried, l'allora amministratore delegato, era stato subito accusato e nel dicembre del 2022 aveva accettato di lasciare la sua casa alle Bahamas per rientrare negli Stati Uniti e affrontare le accuse a suo carico.

Anche ex fidanzata testimonia contro di lui

Nel corso del processo molti dei suoi collaboratori più stretti, inclusa la sua ex fidanzata Caroline Ellison, hanno testimoniato contro di lui e per difendersi il 31enne che si è laureato al MIT ha deciso di salire sul banco degli imputati.

La sua testimonianza non lo ha aiutato: Bankman-Fried non ha ricordato molte delle transazioni di cui gli si è chiesta ragione – poi confermate dall'accusa con prove evidenti – ed è apparso impacciato.

La giuria ha ascoltato per oltre un mese le motivazioni delle due parti e alla fine ha deciso in meno di cinque ore. Bankman-Fried è stato descritto dall'accusa come un avido miliardario che mentiva ai clienti e agli investitori mentre volava a bordo di aerei privati e credeva, come raccontato da uno dei testimoni, che un giorno sarebbe potuto diventare il presidente degli Stati Uniti.

La difesa di Mr. FTX non è riuscita a contrastare le argomentazioni e soprattutto le prove dell'accusa. Bankman-Fried è stato così ritenuto colpevole, in quello che è per alcuni un nuovo neo per l'industria delle criptovalute.

SDA