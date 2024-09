In ufficio bisogna risparmiare le energie. Keystone

Uscire dalla cosiddetta «zona di comfort» per essere più performanti, come spesso si viene invitati a fare sul posto di lavoro dai propri superiori gerarchici? Tutto sbagliato, affermano due esperti: meglio sfruttare i punti di forza che lavorare sulle debolezze.

«Agire sui propri difetti consuma un'enorme quantità di energia, generando dolore e persino sofferenza, con un risultato finale sempre deludente, perché non è quello il campo in cui si è esperti», affermano due specialisti, Denis Pennel e Gilone de Maigret, in «50 conseils pour retrouver l'énergie!», un libro pubblicato nel corrente mese di settembre di cui riferisce oggi Le Quotidien Jurassien.

«È come chiedere a un noto pittore di concentrarsi sulla scultura o sulla fotografia d'arte, anche se non eccelle in queste discipline», sostengono gli autori.

«Se il vostro datore di lavoro vi ha assunto è perché ha riconosciuto che avete un talento particolare, un'abilità forte che mancava nella sua azienda per completare con successo un progetto o raggiungere un obiettivo. Concentratevi quindi su ciò che vi rende diversi: è questo che vi aggiunge valore».

Secondo i due specialisti concentrarsi su ciò che si è in grado di fare per farlo ancora meglio è una fonte di gioia e di energia. Tutti vedono invece quanta energia viene sprecata per un compito che non viene raggiunto: agli occhi Pennel e de Maigret questo appare così logico che viene da chiedersi perché i manager siano così ossessionati dall'idea di «uscire dalla zona di comfort».

Come agire, quindi? Innanzitutto occorre individuare i punti di forza, interrogandosi sulle proprie passioni, oppure chiedendo agli altri quali sono le qualità che vedono in noi. In seguito ci si dedica ad essi, lasciando da parte i punti deboli. Molto rapidamente ci si sentirà «meno stanchi e più radiosi», promettono gli autori. Inoltre «la vostra energia sarà fonte di ispirazione per gli altri», concludono.

