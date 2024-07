Crollo di un'impalcatura a Prilly, sale il bilancio dei morti

Crollo impalcatura a Prilly I servizi di soccorso al lavoro dopo il crollo dell'impalcatura a Prilly Immagine: sda Il bilancio provvisorio parla di almeno tre persone rimaste uccise. Immagine: KEYSTONE L'incidente è avvenuto venerdì mattina, il 12 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE Sul posto numerosi i soccorritori. Immagine: KEYSTONE La zona del sinistro è ancora isolata per paura di nuovi crolli. Immagine: KEYSTONE Il grave incidente si è verificato nel cantiere del «Malley Phare», un progetto di elevazione in legno di 14 piani adiacente alla parte occidentale del centro commerciale Malley Lumières, accanto alla Vaudoise Aréna. Immagine: KEYSTONE Le impalcature cadute erano alte circa 60 metri. Immagine: KEYSTONE Un soccorritore osserva la situazione dall'alto. Immagine: KEYSTONE Crollo impalcatura a Prilly I servizi di soccorso al lavoro dopo il crollo dell'impalcatura a Prilly Immagine: sda Il bilancio provvisorio parla di almeno tre persone rimaste uccise. Immagine: KEYSTONE L'incidente è avvenuto venerdì mattina, il 12 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE Sul posto numerosi i soccorritori. Immagine: KEYSTONE La zona del sinistro è ancora isolata per paura di nuovi crolli. Immagine: KEYSTONE Il grave incidente si è verificato nel cantiere del «Malley Phare», un progetto di elevazione in legno di 14 piani adiacente alla parte occidentale del centro commerciale Malley Lumières, accanto alla Vaudoise Aréna. Immagine: KEYSTONE Le impalcature cadute erano alte circa 60 metri. Immagine: KEYSTONE Un soccorritore osserva la situazione dall'alto. Immagine: KEYSTONE

Drammatico incidente questa mattina in un cantiere a Prilly, ad ovest di Losanna: un'impalcatura alta 60 metri è crollata provocando tre morti e otto feriti di cui quattro gravi. Lo ha comunicato la polizia cantonale vodese.

«Al momento il bilancio provvisorio è di una decina di persone direttamente coinvolte, di cui quattro hanno riportato ferite gravi, due lesioni di media entità e due lievi. Sei di loro sono state ricoverate all'ospedale universitario di Losanna (CHUV) e una elitrasportata all'ospedale universitario di Ginevra (HUG). Tre persone sono morte nell'incidente. Si tratta di operai che lavorano sul sito», si legge nel comunicato della polizia cantonale diffuso a metà pomeriggio.

Il team di assistenza psicologica vodese e la squadra di sostegno d'urgenza si sono occupati di una ventina di persone coinvolte, ma non ferite, e dei famigliari delle vittime, viene aggiunto.

I pompieri e le imprese specializzate stanno facendo il possibile per stabilizzare e mettere in sicurezza le impalcature ancora presenti sulle altre tre facciate di questo immobile di 19 piani e alto 60 metri. Tali lavori sono complicati dalle cattive condizioni meteorologiche previste per il tardo pomeriggio, scrive la polizia vodese.

La zona intorno all'edificio sinistrato resta vietata a causa del rischio di caduta.

La procura ha aperto un'inchiesta per determinare le cause di quanto accaduto, ha indicato Jean-Christophe Sauterel, portavoce della polizia vodese

I servizi di emergenza erano stati allertati questa mattina poco prima delle 9:30. Complessivamente nelle operazioni di soccorso sono intervenute oltre 180 persone, di cui una cinquantina di vigili del fuoco.

Il grave incidente si è verificato nel cantiere del «Malley Phare», un progetto di elevazione in legno di 14 piani adiacente alla parte occidentale del centro commerciale Malley Lumières, accanto alla Vaudoise Aréna. Una grande parte dell'impalcatura è crollata: a terra giace un enorme mucchio di rottami, ha constatato un corrispondente di Keystone-ATS.

