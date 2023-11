Clima tempestoso fra i vescovi polacchi e quelli tedeschi. (Nell'immagine: il profilo del Duomo di Colonia). Keystone

Duro affondo dei vescovi polacchi contro il cammino sinodale tedesco.

Dopo alcune dichiarazioni inviate direttamente all'episcopato tedesco, per le loro tesi favorevoli, per esempio, alle benedizioni delle coppie gay, il presidente della Conferenza episcopale polacca, mons. Stanislaw Gadecki, ha scritto direttamente al Papa. La lettera, diffusa dai siti cattolici polacchi, risale al 9 ottobre, ovvero all'inizio del Sinodo dei vescovi che si celebrava in Vaticano.

Parlando della Chiesa tedesca, i vescovi polacchi parlano di «tesi inaccettabili e non cattoliche».

Mons. Gądecki parte dall'Instrumentum Laboris del Sinodo dei vescovi in Vaticano che recepiva alcune delle proposte avanzate dai tedeschi, «a partire dalla non indicazione del sesso del bambino nel certificato di battesimo, dalla possibilità di cambiare il nome e il genere nel certificato di battesimo, l'accesso ai sacramenti, compreso il sacerdozio e la vita consacrata, per le persone transgender, l'obbligo di usare un linguaggio non discriminatorio nella Chiesa e la formazione del clero su come servire le persone transgender».

I vescovi polacchi, nella lettera al Papa, esprimono la loro contrarietà anche per «la benedizione di vari tipi di unioni non sacramentali, comprese le unioni tra persone dello stesso sesso. Ci si potrebbe chiedere: perché è necessaria la benedizione delle persone che vivono nel peccato?», si legge nella lettera di Gadecki.

SDA