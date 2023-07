Il ministro della Difesa Viola Amherd si è rotta il gomito durante un'escursione. archivio Keystone

La consigliera federale Viola Amherd ha riportato una frattura al gomito durante un'escursione e dovrà riposarsi. Malgrado ciò continuerà a svolgere i suoi compiti ufficiali e il 31 luglio parteciperà alle celebrazioni per la festa nazionale a Lucerna. È per contro costretta a cancellare una visita di lavoro in Corea del Sud.

Quest'ultima era prevista per l'inizio di agosto, ha precisato oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), capeggiato dalla stessa Amherd.

L'incidente è avvenuto mercoledì scorso, quando la ministra è scivolata su rocce instabili durante una passeggiata sulla Bettmeralp, in Vallese.

Amherd ha riportato la frattura del capitello radiale del gomito, la più comune fra gli adulti per questa articolazione. In genere si verifica in seguito a una caduta sulla mano con il braccio esteso o leggermente piegato. Su consiglio del medico, la consigliera federale dovrà rimanere a riposo fino al 10 agosto.

mh, ats