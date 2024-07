Il comune di Lostallo (GR) porta i segni della devastazione causata dal maltempo. Keystone

Per le vittime del maltempo che ha colpito la Svizzera a fine giugno – in particolare Vallese, Grigioni e Ticino – la Catena della Solidarietà ha raccolto finora oltre 10 milioni di franchi in donazioni col sostegno della SSR e dei media privati.

SDA

Grazie alla grande generosità della popolazione, spiega una nota odierna della Catena della Solidarietà, gli aiuti già avviati nei Cantoni toccati dalla devastazione potranno essere intensificati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Il denaro finora raccolto è destinato principalmente ai privati che abitano nei comuni colpiti – oltre 30 – e che hanno subito danni. Al momento, ai comuni colpiti la Catena della Solidarietà ha già trasferito oltre mezzo milione in aiuti di emergenza e metterà a disposizione altri fondi nei prossimi giorni.

cp, ats