Se la squadra di Murat Yakin vincerà la partita dei quarti di finale contro l'Inghilterra questa sera, in alcune città svizzere i locali potranno restare aperti tutta la notte. (Foto d'archivio) Keystone

In caso di vittoria da parte della nazionale di calcio Svizzera, che giocherà stasera a Düsseldorf (D) per i quarti di finali di Euro 2024 contro l'Inghilterra, i locali di Zurigo, Basilea e altre città elvetiche potranno chiudere più tardi del solito.

A Zurigo e Winterthur, l'autorizzazione varrà per le aree interne di pub e ristoranti e non per quelle esterne. Qualora la «Nati» dovesse vincere, i pub potranno restare aperti a discrezione dei proprietari, osservando la disposizione sopracitata sugli spazi dei locali.

Le aperture prolungate verranno applicate anche a Basilea, così come la «restrizione» sulle aree esterne. A Berna è in fase di discussione un'iniziativa simile qualora la Svizzera ottenesse una vittoria in semifinale, ma per questa sera non si prevedono eccezioni.

Se la squadra di Murat Yakin dovesse effettivamente raggiungere la semifinale, i pub della città di Berna potranno rimanere aperti senza restrizioni mercoledì prossimo, così come domenica 14 luglio, nel caso in cui la Svizzera dovesse raggiungere la finale del torneo, stando a quanto comunicato dalle autorità cantonali bernesi.

