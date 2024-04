Voci sullo schianto della Ferrari in Piemonte, il fratello difende la passeggera

La modella ucraina Anna è morta nella Ferrari di un DJ svizzero quando l'auto si è schiantata contro un guardrail nel nord Italia e ha preso fuoco. Instagram

La domenica di Pasqua un DJ svizzero e la sua passeggera sono morti in un incidente che ha visto una Ferrari schiantarsi contro un guardrail e prendere fuoco in Piemonte. Al momento circolano delle voci sul tipo di relazione fra le vittime, che stanno mettendo in difficoltà le loro famiglie, in quanto l'uomo era sposato.

Hai fretta? blue News riassume per te Un DJ svizzero e la sua passeggera, una modella ucraina, sono morti in un incidente in Piemonte durante il fine settimana di Pasqua.

Dalla notizia della loro morte, sono circolate voci sul fatto che il DJ fosse sposato.

Il fratello della passeggera sostiene che i due erano solo amici. Mostra di più

I ricordi sono tutto ciò che Sasha K. ha di sua sorella Anna. La modella ucraina è morta lo scorso fine settimana in un incidente sull'autostrada piemontese in nord Italia, quando la Ferrari sulla quale era a bordo si è schiantata contro il guardrail e ha preso fuoco.

Secondo quanto riportato dai media italiani, l'auto sportiva viaggiava a 200 km/h e al volante c'era un DJ svizzero di Villeneuve, nel Canton Vaud. Dato che l'uomo era sposato, sono subito circolate delle voci su quale relazione avesse la ragazza con il DJ.

La giovane donna proveniva da Odessa, nel sud dell'Ucraina, e dallo scoppio della guerra viveva a Losanna con i suoi due fratelli e i suoi genitori, come racconta Sasha al «Blick». Lui invece è rimasto in Ucraina per difendere il proprio Paese.

«Frequentavano la stessa cerchia di amici»

Il fratello descrive sua sorella come «una persona di grande talento, allegra e sorridente», una persona «sempre alla ricerca di un futuro migliore e che scopriva costantemente qualcosa di nuovo per sé stessa».

Le voci preoccupano la famiglia in lutto, perché tra le espressioni di cordoglio sui social media ci sono anche dei commenti contro le vittime. Sasha ha chiarito che i due erano solo amici: «Frequentavano la stessa cerchia di persone».

Non è ancora chiaro quando Anna sarà sepolta. Il suo corpo non è stato ancora rilasciato.