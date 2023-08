Un incidente con il deltaplano è costato oggi la vita a Fiesch (VS) a un 49enne vodese. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il tragico schianto, indica in una nota la polizia vallesana.

Il luogo del dramma Polizia cantonale Vallese

Il sinistro si è verificato intorno alle 11.15. Secondo quanto emerso finora, il pilota voleva spiccare il volo presso Fiescheralp, ma, poco dopo il decollo, è precipitato.

Malgrado i soccorsi siano giunti rapidamente sul posto, l'uomo è morto per le ferite riportate sul luogo dell'incidente. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine in collaborazione con la polizia vallesana.

ats