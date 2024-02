Nel tunnel si sono riversati oltre cento metri cubi di materiale. Keystone

La galleria stradale a Riddes (VS), dove sabato sera è crollata parte del soffitto, dovrà essere messa in sicurezza. I lavori all'interno del tunnel dureranno diversi mesi.

Prima che gli operai possano essere inviati all'interno della galleria, nei prossimi giorni verranno effettuate innanzitutto delle perizie geologiche per decidere quale tipo di precauzioni prendere in materia di sicurezza. Bertrand Huguet, responsabile per le strade che si trovano nel settore interessato, ha dichiarato oggi all'agenzia di stampa Keystone-ATS che «al momento stiamo cercando di capire come rendere il resto del tunnel sicuro per poter iniziare i lavori».

La galleria, che si trova tra Riddes e La Tzoumaz, era soggetta a monitoraggio geologico, ma non a quello elettronico, spiega. «Costruita nel 1963, non disponeva di strutture per tale monitoraggio», precisa Huguet. Tuttavia, come tutte le strutture del cantone, veniva ispezionata più volte all'anno. «È davvero molto difficile prevedere questo tipo di eventi», sottolinea.

L'ingegnere cantonale Vincent Pellissier ha messo in evidenza le difficoltà per gli addetti ai lavori. «Un pezzo della parete si è separato dal resto della roccia. E dietro la parte rocciosa si stanno muovendo altri frammenti che minacciano di cadere», spiega Pellissier. Nel tunnel si sono riversati oltre cento metri cubi di materiale.

L'ingegnere sottolinea che la galleria è stata scavata 60 anni fa, direttamente nella roccia, senza alcuna stabilizzazione della volta, una pratica comune all'epoca. Il crollo è dovuto più all'età che ad altre cause, aggiunge, sottolineando che una simile struttura è progettata e concepita per durare un centinaio di anni.

Pellissier associa il crollo anche al maltempo dovuto a cambiamenti climatici. Sulla tratta di strada colpita si trovano altre sette gallerie di questo tipo.

