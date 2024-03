Forte pericolo di valanghe: un morto nel comprensorio di Kreuzboden-Hohsaas. (foto d'illustrazione) Keystone

Uno sciatore è rimasto sepolto sabato sotto una valanga a Saas-Grund, in Vallese, ed ha perso la vita.

Secondo l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF, sono finora cinque le persone morte quest'inverno in Svizzera a causa di valanghe.

Stando a una nota della polizia vallesana, lo sciatore è stato travolto dalla valanga mentre attraversava un pendio nel comprensorio sciistico di Kreuzboden-Hohsaas.

Non è stata l'unica valanga a colpire la regione sabato. Nella zona di Hohtälli, vicino a Zermatt, una persona rimasta sepolta sotto un'altra valanga è stata portata in salvo, ha reso noto Air-Zermatt. La persona, che si trovava fuori delle piste segnalate, non ha riportato ferite.

Forte pericolo valanghe

L'SLF segnala un rischio di valanghe forte (di grado 4) che interessa in particolare la regione del Sempione, del Goms, la regione del Gottardo e l'alto Ticino al di sopra dei 2000 metri.

Secondo il servizio di allerta, a questo livello è probabile che si verifichino valanghe spontanee e spesso molto grandi. Al di sotto dei 2000 metri il pericolo di valanghe è marcato (grado 3), con possibili valanghe di slittamento di neve bagnata.

ats