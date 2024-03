Immagine simbolica. © Ti-Press / Ti-Press

L'istituto svizzero per lo studio delle valanghe ha messo in guardia sabato contro un pericolo di valanga in diverse parti della Svizzera e soprattutto a sud delle Alpi.

Il forte pericolo, il secondo livello più elevato, è segnalato soprattutto nella regione del Sempione, a sud della valle di Conches, nella valle Bedretto e nelle valli superiori della Maggia.

Si raccomanda alle persone di rimanere sulle discese e sui percorsi aperti.

Tra sabato sera e lunedì mattina, sono previste nevicate nelle regioni montuose. Da 50 a 90 centimetri di neve fresca si accumuleranno su gran parte del territorio.

MeteoSvizzera avverte dell'allerta su X.

Aggiornamento dell'Allerta della Confederazione per forti nevicate in montagna. Livello 3-4 (su 5). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su https://t.co/vSmWWa1P7M e su https://t.co/RKWUn9pmK6 oppure sull’App di #MeteoSvizzera. pic.twitter.com/5cWOJWA5Vo — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) March 2, 2024

Aumento dei livelli dei laghi

Come ricorda la RSI, il livello di alcuni laghi aumenterà, in particolare il lago di Lugano - che potrebbe toccare il grado 2 di pericolo di piena - e il lago Maggiore. Si ingrosseranno anche molti fiumi a sud delle alpi.

Sabato sera a nord delle Alpi è prevista una tempesta di föhn, con venti che potrebbero superare gli 80 km/h.

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.

Swisstxt / Red