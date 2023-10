Il Tribunale cantonale di Zurigo ha condannato un cittadino brasiliano, colpevole di un omicidio avvenuto durante un incontro a base di sesso e droga. (Immagine d'archivio). Keystone

Il Tribunale cantonale di Zurigo ha condannato oggi un cittadino brasiliano per omicidio. Il 43enne dovrà scontare una pena di 14,5 anni di prigione e in seguito lasciare la Svizzera per quattordici anni.

L'uomo, durante un incontro avvenuto nel 2019, ha ucciso un portoghese di 48 anni. Con la sentenza odierna la corte ha aumentato la pena della prima istanza, che era di 12,5 anni di carcere più dodici di espulsione.

Il primo novembre 2019 i due uomini, che si erano già incontrati diverse volte, si sono recati in hotel. Lì hanno consumato droga e hanno avuto rapporti sessuali. In seguito, il brasiliano ha aggredito il suo amante colpendolo ripetutamente con violenza alla testa e sul resto del corpo, e poi accoltellandolo.

L'imputato, che al momento dei fatti era sotto l'influsso di Crystal Meth, si è difeso dicendo che era convinto di lottare contro una pantera nera e non di avere a che fare con un essere umano. Con tutte le forze ha quindi cercato di lottare contro questo mostro, finché non è riuscito ad ucciderlo.

Il corpo martoriato della vittima era stato ritrovato nella stanza d'albergo completamente devastata.

