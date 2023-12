Due persone sono state trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo in seguito a un incendio scoppiato questa mattina in un immobile a Kloten (ZH).

Una palazzina con più appartamenti è in parte bruciata a Kloten KEYSTONE

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, aggiungendo che altre 10 persone hanno dovuto lasciare l'edificio in quanto al momento non più abitabile.

Il rogo, le cui cause sono oggetto di indagine, è scoppiato al piano terra e ha causato danni per diverse centinaia di migliaia di franchi, precisa il comunicato. La città di Kloten ha organizzato alloggi per gli abitanti della palazzina evacuata.

Durante l'operazione è stato necessario chiudere Schaffhauserstrasse.

ats