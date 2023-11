Una veduta della città di Zurigo Keystone

Nuovo passo avanti in vista dell'introduzione del salario minimo di 23.90 franchi all'ora all'interno del territorio della città di Zurigo: il Consiglio distrettuale ha respinto due ricorsi contro l'ordinanza municipale che introduce questa rimunerazione.

Secondo il Consiglio, tale ordinanza è stata elaborata conformemente alla legislazione in vigore. Non viola inoltre il diritto superiore. Contro tale decisione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo cantonale.

L'introduzione del salario minimo era stata decisa in votazione popolare lo scorso giugno, quando il 69,4% degli zurighesi avevano approvato un controprogetto a una iniziativa, poi ritirata, lanciata dai sindacati e da associazioni benefiche. La popolazione era stata chiamata alle urne poiché la destra aveva lanciato con successo il referendum.

Lo stesso giorno, anche i cittadini di Winterthur avevano approvato l'introduzione di un salario minimo, fissato qui a 23.- franchi orari. Il locale Consiglio distrettuale non si è ancora pronunciato in merito ai ricorsi presentati contro la nuova normativa.

Finora in Svizzera questa rimunerazione non era mai stata introdotta a livello comunale. A livello cantonale, il salario minimo esiste invece già a Neuchâtel, nel Giura, a Ginevra, Basilea Città e in Ticino. Quello più alto si trova a Ginevra, con 23 franchi.

fc, ats