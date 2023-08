Il presidente della Confederazione Alain Berset su una Love Mobile durante la Street Parade. (KEYSTONE/Severin Bigler) KEYSTONE

Per la prima volta un membro del Consiglio federale si è recato alla Street Parade di Zurigo. Il ministro della cultura, e presidente della Confederazione, Alain Berset, si è unito alla folla e ha ballato su una lovemobile.

Berset ha postato un video sul suo account Instagram della sua visita alla Street Parade. Il Presidente della Confederazione, indossando un cappello, occhiali da sole e un boa di piume, si è mescolato ai fan della techno ed è salito su uno dei carri della parata.

In precedenza ha incontrato il presidente dell'associazione Street Parade Joel Meier e il fondatore della manifestazione Marek Krynski.

L'incontro si è svolto all'Hotel Baur au Lac, ha constatato un reporter di Keystone-ATS. Berset era accompagnato dalla sindaca della città di Zurigo Corine Mauch.

In un articolo pubblicato sul «Tages-Anzeiger», Berset ha elogiato l'importanza di questo grande evento. La Street Parade sottolinea il ruolo importante che Zurigo, insieme a Berlino, ha svolto nella storia della techno.

«È sorprendente che in 30 anni nessun membro del governo nazionale abbia mai visitato ufficialmente l'evento», ha proseguito Berset. La Street Parade meritava un riconoscimento ufficiale.

Il presidente della Confederazione è arrivato a Zurigo in barca, come si può vedere in un video pubblicato da SRF News.

fc, ats